НАЗК вручило Зеленському два протоколи про адміністративне порушення

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) вручило два протоколи про адміністративне порушення президенту Володимиру Зеленському у зв’язку з неподанням повідомлень про суттєві зміни в майновому стані.

Про це повідомляє пресцентр НАЗК.

Зазначається, що президент особисто повідомив НАЗК про факт порушення.

“Після вступу на посаду Зеленський здійснив купівлю та продаж облігації внутрішньої державної позики (ОВДП). Загальна вартість придбаних та проданих боргових цінних паперів перевищувала 50 прожиткових мінімумів. Таким чином, Зеленський мав подати до Реєстру декларацій повідомлення про суттєві зміни у майновому стані протягом 10 днів з часу купівлі та продажу ОВДП. Такого повідомлення не надійшло”, – повідомили в агентстві.

7 липня голова НАЗК Олександр Новіков склав та вручив президенту два протоколи у зв’язку з адміністративними порушеннями (стаття 172-6 КУпАП).

Відповідні матеріали будуть передані до суду.