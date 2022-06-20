Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters із посиланням на заяву Європейського центрального банку.
Близько семи мільйонів осіб, переважно жінок і дітей, покинули Україну після того, як РФ почала повномасштабне вторгнення 24 лютого, і все більше людей виїжджають щодня, багато хто з них сподівається знайти довготривалу роботу в одній із 27 країн ЄС.
“Згідно з усіма припущеннями, наявними на цей час, приблизний розрахунок вказує на середнє зростання робочої сили в зоні євро в середньостроковій перспективі на 0,2%-0,8%”, – зазначили у ЄЦБ.
У регуляторі оцінили, що це відповідає зростанню від 0,3 до 1,3 мільйона робочої сили в єврозоні.
З огляду на рекордно низький рівень безробіття, єврозона бореться зі збільшенням дефіциту робочої сили, а наплив переселенців може “трохи послабити” напруженість на ринку праці.
Утім, у ЄЦБ визнали, що залучення людей до роботи може виявитися складним через адміністративні бар’єри.
- Нагадаємо, в Україні скасують виплати для деяких груп внутрішньо переміщених осіб. З травня допомогу отримуватимуть три категорії громадян.
- Згідно з новим звітом Міжнародної організації праці (МОП), агентства ООН, 4,8 мільйона осіб в Україні втратили роботу від початку широкомасштабного російського нападу в лютому.
- Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння економіки України на 35% у 2022 році. Водночас інші точні виміри збитків назвати неможливо через надто нестабільну ситуацію.
- Тим часом громадські організації повідомляють, що зростає кількість тимчасово переміщених українців, які стають бездомними, а в багатьох випадках і знедоленими через припинення співпраці з господарями у межах програми Homes for Ukraine у Великій Британії.