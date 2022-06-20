Наплив українських переселенців до Європейського Союзу може поступово зменшити дефіцит робочої сили в зоні євро, оскільки деякі з тих, хто втікає від війни, швидше за все, оселяться там назавжди.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters із посиланням на заяву Європейського центрального банку.

Близько семи мільйонів осіб, переважно жінок і дітей, покинули Україну після того, як РФ почала повномасштабне вторгнення 24 лютого, і все більше людей виїжджають щодня, багато хто з них сподівається знайти довготривалу роботу в одній із 27 країн ЄС.

“Згідно з усіма припущеннями, наявними на цей час, приблизний розрахунок вказує на середнє зростання робочої сили в зоні євро в середньостроковій перспективі на 0,2%-0,8%”, – зазначили у ЄЦБ.

У регуляторі оцінили, що це відповідає зростанню від 0,3 до 1,3 мільйона робочої сили в єврозоні.

З огляду на рекордно низький рівень безробіття, єврозона бореться зі збільшенням дефіциту робочої сили, а наплив переселенців може “трохи послабити” напруженість на ринку праці.

Утім, у ЄЦБ визнали, що залучення людей до роботи може виявитися складним через адміністративні бар’єри.