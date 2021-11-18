Про це повідомляє сайт Кембриджського університету.

Користувачі словника шукали слово perseverance 243 тисячі разів за цей рік. На думку експертів, це може бути пов’язано як з однойменною місією марсоходу NASA, так і боротьбою з пандемією коронавірусу.

Відповідно до словникового визначення “наполегливість” – це іменник, що означає постійні зусилля, спрямовані на досягнення чогось, навіть коли це складно або займає багато часу.

Команда Кембриджського словника зазначила, що він користується популярністю серед тих, хто вивчає англійську мову, а слово “наполегливість” далеко не найнеобхідніше для включення до словникового запасу.

Водночас у видавництві пояснили, що підвищення інтересу до незнайомих термінів найчастіше відбувається саме із новими світовими подіями.

“Наполегливість потрібна, щоб посадити марсохід на Марс, щоб протистояти викликам та неприємностям, пов’язаним із пандемією коронавірусу, зміною клімату, політичним конфліктам. Ми побачили цей зв’язок і вважаємо, що користувачі Кембриджського словника це оцінять”, – додали в Кембриджському університеті.