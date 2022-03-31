За даними ЗМІ, між президентом Росії Володимиром Путіним та очільником міноборони РФ Сергієм Шойгу зростає "постійна напруга". Це може бути пов'язано з провалом так званої "спецоперації" РФ в Україні.

Про це повідомляє американське видання The New York Times.

Видання, посилаючись на американських чиновників та розвідку США, повідомляє про ізоляцію Путіна та посилення напруги між ним та Сергієм Шойгу, який вважався одним із найбільш наближених то президента РФ людей. Більш того, за чутками, саме міністр оборони РФ повинен був стати наступником Путіна.

Проте з початком війни в Україні між Путіним та Шойгу виникла напруга, яка, за даними американської розвідки, тільки зростає. Пов’язують це з тим, що президента РФ обманювали щодо перебігу війни в Україні та втрати росіян, тому що побоювались його реакції.

Окрім цього у США вважають, що Володимира Путіна дезінформують не тільки щодо війни в Україні, а й щодо реальних наслідків санкцій Заходу.

Проте Путіну стало відомо, що йому не розповідають всю інформацію, після чого у нього і виникла недовіра до силових структур РФ.

На думку держсекретаря США Ентоні Блінкена, те, що Володимир Путін не знає про реальний перебіг війни в Україні, зовсім не викликає здивування.

“Одна з ахіллесових п’ят автократії полягає у тому, що в таких системах немає людей, які розповідають правду чи взмозі розповісти правду своїй владі. Я думаю, саме це ми спостерігаємо у Росії”, – наголосив Блінкен.

Водночас у виданні сумніваються, що від президента РФ приховують інформацію про його “спецоперацію” в Україні.