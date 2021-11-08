Про це повідомляє польське видання RMF 24.
Цього тижня країни ЄС мають підготувати п’ятий пакет санкцій проти Білорусі у зв’язку з організацією владою країни гібридних дій на кордоні з Польщею та Литвою.
Обмеження стосуватимуться, зокрема, Білоруської туристичної агенції та білоруського перевізника “Белавіа”, які займаються процедурою ввезення іммігрантів, а також ряду білоруських чиновників.
НАТО висловило стурбованість з приводу загострення ситуації на кордоні між Білоруссю та Польщею. Альянс закликає режим Лукашенка поважати міжнародне право.
“Використання мігрантів режимом Олександра Лукашенка як гібридної тактики є неприпустимим. Ми стурбовані нещодавньою ескалацією на польсько-білоруському кордоні. Ми закликаємо Білорусь поважати міжнародне право. Ми спостерігаємо хвилю мігрантів, які намагаються потрапити до країн Альянсу. територія через Білорусь, тиск на наших союзників, Литву, Латвію та Польщу», – заявила пресслужба НАТО.
- Нагадаємо, сьогодні керівництво військ територіальної оборони Польщі закликало військових бути готовими до мобілізації.
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- Литва та Латвія вже розпочали будівництво “стіни” на кордоні з Білоруссю для запобігання нелегальній міграції.