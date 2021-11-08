На кордоні з Польщею триває загострення між польськими прикордонниками та нелегальними мігрантами з боку Білорусі. Світова спільнота відреагувала на цю ситуацію.

Про це повідомляє польське видання RMF 24.

Цього тижня країни ЄС мають підготувати п’ятий пакет санкцій проти Білорусі у зв’язку з організацією владою країни гібридних дій на кордоні з Польщею та Литвою.

Обмеження стосуватимуться, зокрема, Білоруської туристичної агенції та білоруського перевізника “Белавіа”, які займаються процедурою ввезення іммігрантів, а також ряду білоруських чиновників.

НАТО висловило стурбованість з приводу загострення ситуації на кордоні між Білоруссю та Польщею. Альянс закликає режим Лукашенка поважати міжнародне право.

“Використання мігрантів режимом Олександра Лукашенка як гібридної тактики є неприпустимим. Ми стурбовані нещодавньою ескалацією на польсько-білоруському кордоні. Ми закликаємо Білорусь поважати міжнародне право. Ми спостерігаємо хвилю мігрантів, які намагаються потрапити до країн Альянсу. територія через Білорусь, тиск на наших союзників, Литву, Латвію та Польщу», – заявила пресслужба НАТО.