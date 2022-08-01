Суперечка щодо номерних знаків між балканськими державами Косово та Сербією, від яких Косово відокремилося 14 років тому, спричинила протести та стрілянину в неділю ввечері, що викликало побоювання, що насильство може ескалувати, оскільки західні країни зосереджені на війні в Україні.

Про це пише The New York Times.

У неділю вдень у Мітровиці на півночі Косово було чутно сирени повітряної тривоги, а місцеві ЗМІ повідомляли, що по всій території помічено велику присутність машин екстреної допомоги. У прикордонному місті Косово звучали постріли та сирени. Демонстранти побудували барикади, а невідомі озброєні люди обстріляли поліцейських Косова вздовж неспокійного північного кордону з Сербією напередодні нового закону, який зобов’язує етнічних сербів, які проживають у Косово, змінити сербські номерні знаки на косовські протягом наступних двох місяців. Багато сербів у Косово досі користуються сербськими номерними знаками, що уряд вважає незаконним.

Уряд Косова також заявив, що з 1 серпня всі сербські власники посвідчень особи та паспортів повинні отримати додатковий документ для в’їзду в Косово, так само як косовари повинні зробити для в’їзду в Сербію.

В результаті обстрілу ніхто не постраждав, але у відповідь на насильство косовська поліція закрила два пункти пропуску на північному кордоні.

“Наступні години, дні та тижні можуть бути складними та проблематичними”, — сказав прем’єр-міністр Косова Альбін Курті.

Подібні протести через номерні знаки спалахнули рік тому, але спостерігачі кажуть, що цього разу напруженість посилилася через російське вторгнення в Україну, яке поглинає увагу найважливішого союзника Косово, Сполучених Штатів, а також Європейського Союзу.

Косово оголосило незалежність від Сербії у 2008 році, через дев’ять років після 78-денної кампанії бомбардувань НАТО, яка витіснила сербські війська з колишньої провінції. Сербія, а також її ключові союзники, Росія та Китай, досі відмовляються визнати незалежність Косова та наполягають на захисті своїх етнічних сербів, які складають близько 5 відсотків населення Косова (загальна кількість населення налічує 1,8 мільйона осіб).

Трохи менше половини сербського населення Косова проживає в чотирьох північних муніципалітетах, що межують із Сербією, і багато хто не бажає визнавати владу в столиці Косово, Приштині, воліючи жити так, ніби вони все ще є частиною Сербії.

Європейський Союз є посередником у переговорах між обома урядами з 2011 року, і поступово поліція, суди та муніципалітети переходять під контроль Пріштини. Але, підбадьорювані політичним керівництвом Белграда, столиці Сербії, сербські націоналісти протестують проти кожної наступної спроби інтеграції.

“Ми будемо молитися за мир і шукати миру, але капітуляції не буде, і Сербія переможе”, — заявив у неділю на пресконференції президент Сербії Александар Вучич. “Якщо вони посміють переслідувати, жорстоко поводитися і вбивати сербів, Сербія переможе”, — продовжив він, додавши пізніше: “Ми ніколи не перебували в складнішій ситуації, ніж сьогодні”.

Вучич, який у неділю ввечері скликав нараду високого рівня представників служби безпеки та військових, сказав, що косовський уряд намагається виставити його в тому ж світлі, що й президента РФ Володимира Путіна, звинувачуючи у заворушеннях тісні відносини Сербії з Росією.

Володимир Джуканович, сербський член парламенту від правлячої партії пана Вучича, також пов’язав прикордонну суперечку з війною в Україні, написавши у Twitter: “Мені здається, що Сербія буде змушена почати денацифікацію Балкан”, використавши зловісне посилання на виправдання Росією вторгнення в Україну.

Сербія, кандидат на вступ до Європейського Союзу, підтримує тісні зв’язки з Москвою і не приєдналася до санкцій Заходу проти Росії, хоча проголосувала за резолюцію ООН, яка засуджує російське вторгнення в Україну. Белград і Москва поділяють ворожість до військового альянсу НАТО через його бомбардування Югославії в 1999 році, коли пан Вучич був речником сербського лідера Слободана Мілошевича.

НАТО все ще підтримує миротворчу присутність у Косово. Чисельність військових з НАТО становить там приблизно 3700 осіб. У пресрелізі НАТО заявило, що його сили на землі “готові втрутитися, якщо стабільність буде під загрозою”.

Після зустрічі з послом США в неділю ввечері уряд Косово оголосив, що відкладе впровадження рішень щодо номерних знаків та ідентифікації на один місяць.

Російська сторона назвала закони про номерні знаки та ідентифікацію “ще одним кроком до витіснення сербського населення з Косова.

“Ми закликаємо Приштину і США та Європейський Союз, які її підтримують, припинити провокації та дотримуватися прав сербів у Косово”, – заявила прессекретарка МЗС Росії Марія Захарова.

Північний кордон Косова з Сербією в минулому був осередком насильства. У 2011 році, коли косовська поліція намагалася взяти під повний контроль територію, один офіцер косовської поліції був убитий і ще 25 були поранені.