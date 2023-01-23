У третій декаді січня очікується досить стійкий характер погоди в умовах підвищеного атмосферного тиску та відсутності опадів.

Про це повідомляє Meteoprog.

За даними синоптиків, після чергового періоду аномального тепла температурне тло в Україні поступово знижується. Протягом тижня погодні умови в нашій країні будуть визначатися переважно полем підвищеного атмосферного тиску. У зв’язку з цим істотних опадів не передбачається, а температура повітря трохи знизиться, особливо в північно-східних регіонах.

“Деякі зміни атмосферної циркуляції очікуються ближче до вихідних. У південній частині пройдуть опади переважно у вигляді дощу, температура повітря знову підвищиться та перевищуватиме кліматичну норму на кілька градусів”, – зазначають синоптики.

У понеділок, 23 січня, опадів на території України не передбачається. Вітер північно-східний, 5 – 10 м/с, у Приазов’ї окремі пориви до 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах -4…+1 °С, вдень 0…+5 °С, у західних областях та Криму +5…+10 °С.

У вівторок, 24 січня, утримається погода без опадів. Вітер північно-східний, 5 – 10 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме -6…-1 °С, у Криму, на Одещині та Закарпатті -1…+4 °С; вдень -1…+4 °С, у Криму та на Закарпатті +1…+6 °С.

У середу, 25 січня, суттєвих опадів в Україні не очікується. Подекуди можливі тумани, які призведуть до зниження дальності видимості до 200 – 500 метрів. Вітер північно-східний, 3 – 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме -7…-2 °С, у Сумській та Харківській областях – до -9 °С. Вдень повітря прогріється до -2…+3 °С, у південній половині – до +2…+7 °С.

У четвер, 26 січня, очікується хмарна погода, без істотних опадів. Подекуди тумани. Вітер південно-східний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах -9…-4 °С, у Криму близько 0 °С; вдень -1…+4 °С, у Криму та на півдні Одеської області до +7 °С.

У п’ятницю, 27 січня, в Україні утримається погода без істотних опадів, проте малорухомий атмосферний фронт з Балканського півострова стане причиною дощів на Одещині, а в Карпатах, на Буковині та Поділлі пройде сніг та мокрий сніг. Вітер східний, 5 – 10 м/с. Температура повітря в нічні години -6…-1 °С, на Одещині та в Криму – 0…+5 °С; вдень 0…+5 °С, у Криму та Одеській області +6…+11 °С. У Карпатському регіоні протягом доби -5…0 °С.

На вихідні, 28 – 29 січня, розвиток циклонічної діяльності з півдня зумовить випадання опадів у вигляді дощу та мокрого снігу у південних областях, Криму, Карпатах та на Вінниччині. Температура повітря в нічний час коливатиметься в межах -4…+1 °С, вдень -1…+4 °С, у південних областях вночі +1…+6 °С, вдень +3…+8 °С.