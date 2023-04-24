У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, що багатодітні матері мають право на доплату до пенсії у розмірі 732,55 грн.

Про це мовиться в матеріалі видання “На пенсії”.

Працівники ПФУ пояснили, що відповідно до норма чинного законодавства України право на призначення пенсії зі зниженням пенсійного віку після досягнення 50-річного віку мають матері п’ятьох дітей, якщо вони виховали їх до досягнення шестирічного віку та мають не менше 15 років страхового стажу.

Водночас у ПФУ наголосили, що матері п’ятьох дітей мають право на призначення пенсії за особливі заслуги перед Україною, яка призначається у сумі 35 відсотків від прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян та виплачується разом із пенсією.

2023 року прожитковий мінімум для непрацездатних громадян становить 2093 грн. Відтак, багатодітні матері мають право вийти на пенсію у 50 років та на доплату до пенсії у 732,55 грн.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо забезпечення права українців на пенсійне забезпечення на тимчасово окупованих територіях.