Про це Біденко сказав в інтерв’ю #Буквам.

“Якщо говорити про системний аналіз – то наративи росіян не змінилися взагалі. І не лише з 2014 року, але й з “Донецько-Криворізької республіки”, чи з 1863-го (рік ухвалення Валуєвського циркуляру, який заборонив книговидавництво українською мовою – ред.), і з 1775-го (рік, коли Катерина II зруйнувала Запорізьку Січ – ред.) тощо. Основна теза завжди була одна: “України не існує, української нації – не існує”, – розповів Біденко, один із ініціаторів ідеї Центру протидії дезінформації.

“Коли ж Україна отримала незалежність – росіяни почали говорити, що це “ігри в самостійність”, що наша країна – це failed state (неспроможна держава – ред.). І такі тези Росія поширює не лише про Україну, але й про країни Балтії, про Грузію”, – пояснив експерт.

При цьому РФ розповідає, що у них єдиний “правильний шлях” розвитку, що вони “третій Рим” і т.д. Цей наратив лишається. Все інше – деталі.

Біденко розповів, що свого часу в Міністерстві інформаційної політики Дмитро Золотухін підготував Білу книгу про інформаційні спецоперації проти України: він виділив 35 сценаріїв і 10 з них детально описав.

“І тут, як в літературі, не багато сюжетів і вони повторюються. Скажімо, має бути міфічний герой, який страждає. Наприклад – Олесь Бузина. Або 300 спартанців, які захищаються від невірних. Не знаю, це може бути “Опозиційний блок” чи “Опозиційна платформа – за життя” у Парламенті, а Юрій Бойко у них — такий собі цар Леонід. Ще в сценаріях можуть бути утиски вірян чи російськомовних”, – розповів Артем Біденко.