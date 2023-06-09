Станом на 9 червня виробництва електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів. Однак гідроелектростанції працюють зі зниженою потужністю, щоб зменшити наслідки підриву російськими загарбниками дамби Каховської ГЕС.

Джерело: “Укренерго”.

У Херсонській області за минулу добу заживили понад 5 тисяч споживачів. Станом на ранок 9 червня у Херсонській області загалом залишаються знеструмленими майже 24 тисячі споживачів.

У Миколаївській області внаслідок підтоплення знеструмлено понад 2 тисячі споживачів.

Крім того, через пошкодження у розподільних мережах, спричинені нічним ракетним обстрілом, є відключення електроенергії у Житомирській області. У Харківській області – через вечірні та нічні обстріли – є пошкодження у розподільних мережах, ремонтні бригади почнуть відновлення після отримання дозволу від військових.

У Донецькій області за добу енергетики відновили енергопостачання майже 17 тис. споживачів, яких було знеструмлено через бойові дії. Енергетики й надалі продовжують відновлювати живлення у Харківській та Сумській областях: за добу повернено енергопостачання понад 7 тис. споживачів на Харківщині та майже 500 споживачів на Сумщині.

8 червня для балансування енергосистеми використовувалась аварійна допомога з Румунії та Польщі. Загальний обсяг допомоги склав 1200 МВт-год.

Також заплановано імпорт зі Словаччини потужністю 40 – 249 МВт. Також є незначний експорт до Молдови потужністю 7 – 9 МВт.