Джерело: “Укренерго”.
У Херсонській області за минулу добу заживили понад 5 тисяч споживачів. Станом на ранок 9 червня у Херсонській області загалом залишаються знеструмленими майже 24 тисячі споживачів.
У Миколаївській області внаслідок підтоплення знеструмлено понад 2 тисячі споживачів.
Крім того, через пошкодження у розподільних мережах, спричинені нічним ракетним обстрілом, є відключення електроенергії у Житомирській області. У Харківській області – через вечірні та нічні обстріли – є пошкодження у розподільних мережах, ремонтні бригади почнуть відновлення після отримання дозволу від військових.
У Донецькій області за добу енергетики відновили енергопостачання майже 17 тис. споживачів, яких було знеструмлено через бойові дії. Енергетики й надалі продовжують відновлювати живлення у Харківській та Сумській областях: за добу повернено енергопостачання понад 7 тис. споживачів на Харківщині та майже 500 споживачів на Сумщині.
8 червня для балансування енергосистеми використовувалась аварійна допомога з Румунії та Польщі. Загальний обсяг допомоги склав 1200 МВт-год.
Також заплановано імпорт зі Словаччини потужністю 40 – 249 МВт. Також є незначний експорт до Молдови потужністю 7 – 9 МВт.
- Вночі 9 червня російські окупаційні війська здійснили чергову ракетно-дронову атаку на Україну, внаслідок чого пошкоджено об’єкти газовидобутку та лінії електропередачі.
- Вночі 9 червня російські окупаційні війська здійснили чергову повітряну атаку на Україну застосувавши ракети та БпЛА. Більшість ворожих цілей було знищено силами ППО.
- Станом на ранок 9 червня на Херсонщині у зоні підтоплення опинилось близько 600 квадратних кілометрів території.