Джерело: “Укренерго”.
У компанії пояснили, що повернення ясної погоди дозволило активізувати виробіток електроенергії на сонячних електростанціях.
Проте, разом зі зниженням рівня водопілля знижується і виробіток електроенергії на гідроелектростанціях. На теплових та атомних електростанціях замість тих, що повернулись до роботи, в ремонт відправляються інші блоки. Тому залишається актуальним прохання “Укренерго” перенести використання потужної техніки з вечірніх годин на ніч та день, щоб зменшити навантаження в енергосистемі та полегшити її балансування.
Рівень води в затоплених районах поступово знижується, ремонтні бригади обленерго починають обстеження та відновлення електромереж, там де є дозвіл військових. В Миколаївській області відновили живлення понад 600 споживачів, близько 1 тис. залишаються відключеними.
Під час ракетних обстрілів РФ вчора ввечері та вночі були пошкоджені мережі обленерго у прифронтових районах на Донеччині та Харківщини. На Сумщини через масовані обстріли прикордонних районів знеструмлено понад 3,5 тис. споживачів. Аварійно-відновлювальні роботи розпочнуться одразу, як дозволить ситуація з безпекою.
У Донецькій області за добу енергетики відновили енергопостачання понад 4 тис. споживачів, які були знеструмлені через бойові дії.
- Після чергового нічного ворожого обстрілу території України ракетами та дронами пошкоджень енергетичної інфраструктури не зафіксовано.
- Міністерство енергетики і Міжнародна енергетична агенція підписали домовленості про надання допомоги Україні для забезпечення стійкості та сталості українського енергосектору.
- Під час нічного ракетного обстрілу Кривого Рогу війська РФ пошкодили одну з будівель ТЕЦ міста. Тисячі споживачів у Дніпропетровській області залишились без електропостачання, знеструмлено також три шахти.