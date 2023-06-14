Станом на 14 червня потреби споживачів покриваються електроенергією виробленою виключно українськими електростанціями. Зокрема, з початку доби почав працювати після планового ремонту один з атомних блоків.

Джерело: “Укренерго”.

У компанії пояснили, що повернення ясної погоди дозволило активізувати виробіток електроенергії на сонячних електростанціях.

Проте, разом зі зниженням рівня водопілля знижується і виробіток електроенергії на гідроелектростанціях. На теплових та атомних електростанціях замість тих, що повернулись до роботи, в ремонт відправляються інші блоки. Тому залишається актуальним прохання “Укренерго” перенести використання потужної техніки з вечірніх годин на ніч та день, щоб зменшити навантаження в енергосистемі та полегшити її балансування.

Рівень води в затоплених районах поступово знижується, ремонтні бригади обленерго починають обстеження та відновлення електромереж, там де є дозвіл військових. В Миколаївській області відновили живлення понад 600 споживачів, близько 1 тис. залишаються відключеними.

Під час ракетних обстрілів РФ вчора ввечері та вночі були пошкоджені мережі обленерго у прифронтових районах на Донеччині та Харківщини. На Сумщини через масовані обстріли прикордонних районів знеструмлено понад 3,5 тис. споживачів. Аварійно-відновлювальні роботи розпочнуться одразу, як дозволить ситуація з безпекою.

У Донецькій області за добу енергетики відновили енергопостачання понад 4 тис. споживачів, які були знеструмлені через бойові дії.