Попри підрив російськими окупантами дамби Каховської ГЕС, ситуація на Запорізькій атомній електростанції залишається стабільною та контрольованою.

Джерело: “Енергоатом”.

Станом на ранок 10 червня рівень води у Каховському водосховищі в районі Нікополя становить 10,42 м, а у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС – 16,67 м, і цього цілком достатньо для забезпечення потреб станції.

У компанії нагадали, що енергоблоки ЗАЕС не працюють з вересня 2022 року, а тому відтоді активного випаровування води зі ставка-охолоджувача не відбувається.

Зазначимо, що Державна інспекція ядерного регулювання України (ДІЯРУ) видала розпорядження ДП “НАЕК “Енергоатом” вивести у “холодний зупин” енергоблок №5 Запорізької АЕС. Це розпорядження видано через неможливість усунути порушення вимог ядерної та радіаційної безпеки.

Це обмеження діятиме до усунення порушень. Експлуатацію інших енергоблоків обмежено розпорядженнями від 18 серпня 2022 року та від 10 лютого 2023 року.

Що відомо про підрив дамби Каховської ГЕС?

Вночі 6 червня російські окупаційні ЗМІ повідомили про підрив Каховської ГЕС у Херсонській області. Вже вранці цю інформацію було офіційно підтверджено Україною.

Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, рівень води стане критичним приблизно через 5 годин (відео було опубліковано 6 червня о 6:45). На правому березі області поліціянти спільно з рятувальниками здійснюють евакуацію мешканців. Жителів лівобережної частини, яка все ще окупована росіянами, просять самостійно виїхати із небезпечних населених пунктів.

За даними правоохоронців, затоплення загрожує таким населеним пунктам: селам Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове та частково містові Херсон – острову Корабел.

Тим часом секретар РНБО України Олексій Данілов повідомив, що через підрив Каховської ГЕС президент України Володимир Зеленський збирає екстрене засідання Ради нацбезпеки та оборони.

За інформацією Укргідроенерго, російські окупаційні війська повністю зруйнували Каховську ГЕС, і відновленню вона не підлягає.

За інформацією глави українського уряду Дениса Шмигаля, внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС є загроза затоплення до 80 населених пунктів.

Внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС у річку Дніпро потрапило понад 150 тонн машинного мастила. Є ризик подальшого витоку удвічі більшого його обсягу.