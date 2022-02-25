Радник Міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко звернувся з заявою до українців. Пояснив оперативну інформацію по обстрілами цивільного населення.
По це повідомляє пресслужба МВС.
За добу через обстріли російських окупантів загинуло двоє дітей та обстріляні 33 цивільні об’єкти.
“Ключова проблема сьогоднішнього дня у центрі України – місто Київ. Є інформація про те, що дві великі колони рухаються зі сторони Чернігівської області та зі сторони Іванкова до Києва”, – наголосив речник.
Наразі складна ситуація залишається на півдні України. Росіяни атакували прикордонні пункти на Азовському морі, також продовжуються бої в Сумській області.
Денисенко закликав ЗМІ не поширювати російські фейки.
- Нагадаємо, Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що Київ не атакували настільки маштабно з 1941 року – провівши паралель з нацисткою Німеччиною.
- У Північноатлантичному альянсі схвалили рішення 25 лютого скликати терміновий саміт. Головною темою буде російська агресія проти України.
- У Державній прикордонній службі України сповістили, що, попередньо, російські бойовики вдарили ракетами по прикордонному підрозділу в Запорізькій області.
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