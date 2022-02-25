Радник Міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко звернувся з заявою до українців. Пояснив оперативну інформацію по обстрілами цивільного населення.

По це повідомляє пресслужба МВС.

За добу через обстріли російських окупантів загинуло двоє дітей та обстріляні 33 цивільні об’єкти.

“Ключова проблема сьогоднішнього дня у центрі України – місто Київ. Є інформація про те, що дві великі колони рухаються зі сторони Чернігівської області та зі сторони Іванкова до Києва”, – наголосив речник.

Наразі складна ситуація залишається на півдні України. Росіяни атакували прикордонні пункти на Азовському морі, також продовжуються бої в Сумській області.

Денисенко закликав ЗМІ не поширювати російські фейки.