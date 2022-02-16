Про це Володимир Зеленський заявив у коментарі міжнародному інформаційному агентстві BBC.
Перебуваючи на Рівненському військовому полігоні, український президент дав короткий коментар британському телерадіомовнику щодо ситуації на російсько-українському кордоні.
За словами Зеленського, наразі Україна не побачила жодних дій, які б доводили, що Кремль насправді розпочав відведення своїх військ. Як зазначив український лідер, “ми не бачимо відведення військ, а лише чуємо про це”.
Президент України додав, що на деескалацію “очікують всі нормальні люди”.
“Щодо загрози, я не одноразово говорив, що ми спокійно ставимося до будь-яких загроз. Ми знаємо, що це все розпочалось не вчора. Це триває вже багато років”, – зауважив Зеленський.
Глава держави також акцентував, що у разі реального відведення військ, це побачать всі, а не лише військові чи розвідка. Та наразі заяви Москви про відведення – “всього лиш слова”.
- Нагадаємо, 15 лютого Міністерство оборони Росії заявило, що частину військ, зібраних навколо України, завантажують на потяги та вантажівки та повертають до своїх гарнізонів.
- Проте приватна американська компанія Maxar Technologies опублікувала нові супутникові знімки з російсько-українського кордону, які зафіксували підвищену активність армії РФ.
- Також сенатори Комітету Сполучених Штатів Америки з питань збройних сил висловлюють скептичне ставлення щодо повідомлень Російської Федерації про повернення частини військ на бази після завершення військових навчань у південному та західному військових округах.
- Окрім цього, напередодні зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Кремль нарощує свої сили на кордоні з Україною, а не виводить їх, як про це пишуть російські чиновники та ЗМІ.