Президент України Володимир Зеленський зреагував на повідомлення про те, що Російська Федерація розпочала відведення частини військ від українського кордону.

Про це Володимир Зеленський заявив у коментарі міжнародному інформаційному агентстві BBC.

Перебуваючи на Рівненському військовому полігоні, український президент дав короткий коментар британському телерадіомовнику щодо ситуації на російсько-українському кордоні.

За словами Зеленського, наразі Україна не побачила жодних дій, які б доводили, що Кремль насправді розпочав відведення своїх військ. Як зазначив український лідер, “ми не бачимо відведення військ, а лише чуємо про це”.

Президент України додав, що на деескалацію “очікують всі нормальні люди”.

“Щодо загрози, я не одноразово говорив, що ми спокійно ставимося до будь-яких загроз. Ми знаємо, що це все розпочалось не вчора. Це триває вже багато років”, – зауважив Зеленський.

Глава держави також акцентував, що у разі реального відведення військ, це побачать всі, а не лише військові чи розвідка. Та наразі заяви Москви про відведення – “всього лиш слова”.