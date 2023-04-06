Про це він повідомив у своєму Facebook.
“Однією рукою влада бореться з одними російськими агентами, але іншою тягне інших. Я не можу інакше пояснити спільну любов “Слуги народу” й ОПЗЖ у Верховній та місцевих радах. Я не можу інакше пояснити постійну присутність в “єдиному телемарафоні” “благодійника” Суркіса – давнього партнера Медведчука”, – написав Ар‘єв у Facebook.
За його словами, Ар‘єв не може інакше пояснити вільне існування колишнього “слуги” Олександра Дубінського, проти якого США запровадили санкції.
Втім, як зауважив Ар‘єв, зараз на телеканалі “1+1” його зображають як “волонтера” та “правдолюба” – попри те, що американські санкції запроваджено саме за участь у російських інформаційних операціях.
Тим часом Дубінський й досі виконує обов‘язки народного депутата України та відвідує засідання ВРУ, “поширює інформацію в інтересах окупантів та може мати доступ до інформації, яка представляє інтерес для Російської Федерації”, – пише народний депутат.
Тому Ар’єв надіслав запит Службі безпеки України із запитанням, чи проводили вони “відповідну перевірку Дубінського, якого у США вважають агентом впливу Росії”.
“Відповідь опублікую, коли отримаю”, – додав Ар’єв.
- “Борімося – поборемо!” – каже нам пан Дубінський, завершуючи свій коментар щодо включення його до санкційного списку США адміністрацією Дональда Трампа. Що ж, цитата не точна, але для людини, яка ще вчора нам розповідала про “зовнішнє управління Україною” та “соросят” – це вже великий прогрес. А доки пан Дубінський шукає портрет Степана Бандери для селфі на його тлі, ми пригадаємо, як розгорталася історія з його втручанням у вибори в США.