Народний депутат від "Європейської Солідарності" Володимир Ар'єв надіслав запит Службі безпеки України, цікавлячись, чи проводили перевірку нардепа Олександра Дубінського, якого у Сполучених Штатах пов'язують із російським агентом Андрієм Деркачем.

Про це він повідомив у своєму Facebook.

“Однією рукою влада бореться з одними російськими агентами, але іншою тягне інших. Я не можу інакше пояснити спільну любов “Слуги народу” й ОПЗЖ у Верховній та місцевих радах. Я не можу інакше пояснити постійну присутність в “єдиному телемарафоні” “благодійника” Суркіса – давнього партнера Медведчука”, – написав Ар‘єв у Facebook.

За його словами, Ар‘єв не може інакше пояснити вільне існування колишнього “слуги” Олександра Дубінського, проти якого США запровадили санкції.

Втім, як зауважив Ар‘єв, зараз на телеканалі “1+1” його зображають як “волонтера” та “правдолюба” – попри те, що американські санкції запроваджено саме за участь у російських інформаційних операціях.

Тим часом Дубінський й досі виконує обов‘язки народного депутата України та відвідує засідання ВРУ, “поширює інформацію в інтересах окупантів та може мати доступ до інформації, яка представляє інтерес для Російської Федерації”, – пише народний депутат.

Тому Ар’єв надіслав запит Службі безпеки України із запитанням, чи проводили вони “відповідну перевірку Дубінського, якого у США вважають агентом впливу Росії”.

“Відповідь опублікую, коли отримаю”, – додав Ар’єв.