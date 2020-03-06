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Нардеп Бужанський заявив про те, що його закидали яйцями

Народний депутат від партії "Слуга Народу" Максим Бужанський повідомив, що цієї ночі на нього скоїли напад невідомих, які закидали його яйцями.

П’ятниця, 6 березня 2020, 14:55

Про цей він повідомив в своєму Telegram-каналі.

Він підкреслив, що його попередили про можливу провокацію заздалегідь.

“О 16 годині мене попередили, що готується провокація, після вечірнього ефіру “Народ Проти”. І справді, в 0 годин 30 хвилин, натовп персонажів, людей 35-40, з битами, які представилися ветеранами полку Азов, і прибули на автомобілях АА1154 ХІ Mitsubishi L200 чорний, АА0714 ХА білий Мерседес Sprinter, за допомогою декількох яєць здобула переконливу перемогу над моїм костюмом”, написав Бужанський.

“Не особливо вражений, костюмів у мене явно більше, ніж у них яєць, я маю на увазі, у мене одного, ніж у них всіх, сорока, разом узятих”, – додав він.

Також Бужанський зазначив, що “переживає, чи не злякалися хлопці”.

“Все ж чотири десятки, ось так взяли, і зважилися на такий відчайдушний крок. Руслан Георгійович, але вам же це все одно не допомогло, вірно?”, – додав він, ймовірно, маючи на увазі звільненого генпрокурора Руслана Рябошапку.

Нагадаємо, що під час розгляду питання нардеп від “Слуги народу” Максим Бужанський заявив, що в країні немає Генерального прокурора, а є “генеральний прокурор Порошенка  і” Європейської солідарності “, які виступають проти його відставки.

У відповідь на це нардеп від “ЄС” Ірина Геращенко заявила, що у своєму виступі Бужанський фактично підтвердив, що єдиною метою діяльності Рябошапки були політичні репресії.

Виступаючи перед депутатами Генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що під його керівництвом Офіс Генпрокурора працював за законом, а сам він не став нічиїм слугою.

  • Верховна Рада на позачерговому вечірньому засіданні 5 березня проголосувала за висловлення недовіри Генпрокурору Руслану Рябошапці. Голова ГПУ пішов у відставку.
Теги: Руслан Рябошапка

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