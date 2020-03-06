Нардеп Бужанський заявив про те, що його закидали яйцями

Про цей він повідомив в своєму Telegram-каналі.
Він підкреслив, що його попередили про можливу провокацію заздалегідь.
“О 16 годині мене попередили, що готується провокація, після вечірнього ефіру “Народ Проти”. І справді, в 0 годин 30 хвилин, натовп персонажів, людей 35-40, з битами, які представилися ветеранами полку Азов, і прибули на автомобілях АА1154 ХІ Mitsubishi L200 чорний, АА0714 ХА білий Мерседес Sprinter, за допомогою декількох яєць здобула переконливу перемогу над моїм костюмом”, написав Бужанський.
“Не особливо вражений, костюмів у мене явно більше, ніж у них яєць, я маю на увазі, у мене одного, ніж у них всіх, сорока, разом узятих”, – додав він.
Також Бужанський зазначив, що “переживає, чи не злякалися хлопці”.
“Все ж чотири десятки, ось так взяли, і зважилися на такий відчайдушний крок. Руслан Георгійович, але вам же це все одно не допомогло, вірно?”, – додав він, ймовірно, маючи на увазі звільненого генпрокурора Руслана Рябошапку.
Нагадаємо, що під час розгляду питання нардеп від “Слуги народу” Максим Бужанський заявив, що в країні немає Генерального прокурора, а є “генеральний прокурор Порошенка і” Європейської солідарності “, які виступають проти його відставки.
У відповідь на це нардеп від “ЄС” Ірина Геращенко заявила, що у своєму виступі Бужанський фактично підтвердив, що єдиною метою діяльності Рябошапки були політичні репресії.
Виступаючи перед депутатами Генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що під його керівництвом Офіс Генпрокурора працював за законом, а сам він не став нічиїм слугою.
- Верховна Рада на позачерговому вечірньому засіданні 5 березня проголосувала за висловлення недовіри Генпрокурору Руслану Рябошапці. Голова ГПУ пішов у відставку.