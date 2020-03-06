Нардеп Бужанський заявив про те, що його закидали яйцями

Народний депутат від партії "Слуга Народу" Максим Бужанський повідомив, що цієї ночі на нього скоїли напад невідомих, які закидали його яйцями.

Про цей він повідомив в своєму Telegram-каналі.

Він підкреслив, що його попередили про можливу провокацію заздалегідь.

“О 16 годині мене попередили, що готується провокація, після вечірнього ефіру “Народ Проти”. І справді, в 0 годин 30 хвилин, натовп персонажів, людей 35-40, з битами, які представилися ветеранами полку Азов, і прибули на автомобілях АА1154 ХІ Mitsubishi L200 чорний, АА0714 ХА білий Мерседес Sprinter, за допомогою декількох яєць здобула переконливу перемогу над моїм костюмом”, написав Бужанський.

“Не особливо вражений, костюмів у мене явно більше, ніж у них яєць, я маю на увазі, у мене одного, ніж у них всіх, сорока, разом узятих”, – додав він.

Також Бужанський зазначив, що “переживає, чи не злякалися хлопці”.

“Все ж чотири десятки, ось так взяли, і зважилися на такий відчайдушний крок. Руслан Георгійович, але вам же це все одно не допомогло, вірно?”, – додав він, ймовірно, маючи на увазі звільненого генпрокурора Руслана Рябошапку.