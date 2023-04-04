Нардеп Деркач — агент ФСБ, причетний до захоплення АЕС і спроб погіршити відносини з США — британське дослідження

Про це описано в доповіді RUSI.

Андрій Деркач закінчив Академію ФСБ у Москві у 1993 році, після чого повернувся в Україну. Його батько був старшим офіцером КДБ і протягом багатьох років очолював СБУ.

Нардеп кілька років очолював державне атомне підприємство “Енергоатом”. Під час цього було підписано кілька угод з “Росатомом”, які створили залежність від російської атомної промисловості. СБУ надавала доповіді тодішньому президенту Віктору Ющенку про потенційні загрози національній безпеці України.

Тоді “Росатом” очолював Сергій Кірієнко — на сьогодні перший заступник голови адміністрації президента РФ. Він бере активно участь координації російських міжурядових зусиль на окупованих територіях України.

“На думку української розвідувальної спільноти, вплив на українську атомну енергетику в інтересах Росії та “Росатома” був основним напрямком проросійської діяльності Деркача до 2022 року”, — зазначено у повідомленні.

У планах російського вторгнення ядерна інфраструктура України відіграла значну роль. Одним з виправдань російського вторгнення було “загроза, що Україна планує створити власну ядерну зброю”. Росія мала намір захопити всі атомні електростанції (АЕС), а також центри ядерних досліджень. Для цього залучали працівників ядерних об’єктів, зокрема з підрозділів і відповідальних за фізичну охорону об’єктів.

За даними дослідження, перше викриття Деркача як російського агента сталося під час його участі в кампаніях прихованого впливу, спрямованих на підрив відносин між Україною та США. Міністерство фінансів США протягом 2020-2021 років запровадило санкції проти Андрія Деркача через участь у російській мережі зовнішнього впливу, організацію кампанії з дезінформації та втручання у вибори в США.

Уряд США звітував, що на той момент Деркач був російським агентом понад 10 років. Тоді ж через спроби вплинути на уряд США санкції запровадили ще проти народних депутатів України Олександра Дубінського, Олександра Онищенка, прокурора Костянтина Кулика, колишнього помічника генпрокурора Андрія Теліженка та ще трьох громадян України.

“Одним з інструментів впливу для цього стала “антикорупційна група” в українському парламенті, яка мала розслідувати факти корупції при виділенні міжнародної допомоги Україні. Кінцева мета антикорупційного розслідування полягала в тому, щоб припинити або принаймні скоротити міжнародну допомогу Україні”, — йдеться у повідомленні.

Незмінним пріоритетом російських спецслужб є вплинути на погіршення відносин України з країнами-партнерами, а особливо з США, через залежність держави від військово-технічної допомоги.

У червні 2022 року Служба безпеки України повідомила про те, що викрила агентурну мережу ГРУ, серед якої був Деркач. Йшлося, що він потрапив під контроль ГРУ у 2016 році.

СБУ зазначала, що йому доручили створення мережі приватних охоронних фірм, які допомагали б утримувати контроль у ряді міст шляхом допомоги російським військам після їх прибуття. Зокрема його звинувачують в отриманні від ГРУ платежів у розмірі 3-4 мільйонів доларів на місяць. Українська розвідка не оприлюднила додаткової інформації про те, які ще функції виконував Деркач, через необхідність збереження таємниці слідства.

Очевидно, що деякі з найважливіших російських агентів мали тісні зв’язки з Деркачем. Саме тому він міг бути безпосередньо причетним до вербування найвищих українських посадовців у російську агентурну мережу, зокрема в українських спецслужбах та парламенті.