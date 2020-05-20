Нардеп Деркач подав до ОГП заяву про держзраду Порошенка

19 травня народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіозаписи, які, за його словами, можуть свідчити про вплив ексвіце-президента США Джозефа Байдена на п'ятого президента України Петра Порошенка.

Про це Деркач заявив на пресконференції.

“Ми оприлюднимо записи телефонних розмов з голосами, схожими на голоси Петра Порошенка і Джозефа Байдена, що свідчать про факти міжнародної корупції і зради на найвищому державному рівні”, – заявив Деркач.

За його словами, запис розмов вівся з ініціативи Петра Порошенка в його кабінеті.

Деркач заявив, що йому цей запис передали журналісти-розслідувачі. Велися розмови в 2015-2016 рр. і в них йдеться про необхідність звільнення в той час Генпрокурора Віктора Шокіна, “який розслідував справу Burisma і вийшов на Байдена”.

“Не дивлячись на відсутність будь-яких звинувачень в корупції і відомостей щодо його будь-яких правопорушень, я попросив його (Шокіна) піти у відставку … І про приніс мені письмову заяву про відставку. Це друге обіцянку, яку я зобов’язався виконати”, – каже нібито Петро Порошенко на аудіозаписі.

Також на аудіозаписах обговорювалося нібито отримання “1 млрд доларів в обмін на збереження схем Burisma і міжнародної корупції”.

Пресс-конференция “НОВЫЕ ФАКТЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОРРУПЦИИ И ВНЕШНЕГО УПРАВЛЕНИЯ УКРАИНОЙ” Презентую полную версию своей с Константином Куликом пресс-конференции. На этом видео, записи телефонных разговоров с голосами, похожими на голоса Петра Порошенко и Джозефа Байдена, свидетельствующие о фактах международной коррупции и госизмене на высшем государственном уровне, представлены в лучшем качестве, чем во время прямого эфира. Опубліковано Андрей Деркач Вівторок, 19 травня 2020 р.

За словами Деркача, 1 млрд доларів був “спрямований на оборонку” – “на отримання військових держзамовлень підприємствами, що мають відношення до Порошенка”.

Варто задзначити, що разом з Деркачем аудіозаписи представляв колишній прокурор ГПУ Костянтин Кулик, який займався справою компанії Burisma.

Аудіозаписи Деркача дуже сильно “порізані. Крім того, кожен діалог “Петра Порошенко” чи то з “Байденом”, чи то з “Керрі” супроводжувався коментарями Андрія Деркача: “Петро Олексійович настільки хотів мільярд грошей американських платників податків”, “Перегнув через коліно закон”, “Заробляти на війні” …

Нардеп Андрій Деркач заявив, що “передав багатогодинні записи разом із заявою про держзраду в Офіс Генерального прокурора для реєстрації кримінального провадження”.

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