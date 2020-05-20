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19 травня

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Нардеп Деркач подав до ОГП заяву про держзраду Порошенка

19 травня народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіозаписи, які, за його словами, можуть свідчити про вплив ексвіце-президента США Джозефа Байдена на п'ятого президента України Петра Порошенка.

Середа, 20 травня 2020, 09:38

Про це Деркач заявив на пресконференції.

“Ми оприлюднимо записи телефонних розмов з голосами, схожими на голоси Петра Порошенка і Джозефа Байдена, що свідчать про факти міжнародної корупції і зради на найвищому державному рівні”, – заявив Деркач.

За його словами, запис розмов вівся з ініціативи Петра Порошенка в його кабінеті.

Деркач заявив, що йому цей запис передали журналісти-розслідувачі. Велися розмови в 2015-2016 рр. і в них йдеться про необхідність звільнення в той час Генпрокурора Віктора Шокіна, “який розслідував справу Burisma і вийшов на Байдена”.

“Не дивлячись на відсутність будь-яких звинувачень в корупції і відомостей щодо його будь-яких правопорушень, я попросив його (Шокіна) піти у відставку … І про приніс мені письмову заяву про відставку. Це друге обіцянку, яку я зобов’язався виконати”, – каже нібито Петро Порошенко на аудіозаписі.

Також на аудіозаписах обговорювалося нібито отримання “1 млрд доларів в обмін на збереження схем Burisma і міжнародної корупції”.

Пресс-конференция “НОВЫЕ ФАКТЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОРРУПЦИИ И ВНЕШНЕГО УПРАВЛЕНИЯ УКРАИНОЙ”

Презентую полную версию своей с Константином Куликом пресс-конференции.

На этом видео, записи телефонных разговоров с голосами, похожими на голоса Петра Порошенко и Джозефа Байдена, свидетельствующие о фактах международной коррупции и госизмене на высшем государственном уровне, представлены в лучшем качестве, чем во время прямого эфира.

Опубліковано Андрей Деркач Вівторок, 19 травня 2020 р.

За словами Деркача, 1 млрд доларів був “спрямований на оборонку” – “на отримання військових держзамовлень підприємствами, що мають відношення до Порошенка”.

Варто задзначити, що разом з Деркачем аудіозаписи представляв колишній прокурор ГПУ Костянтин Кулик, який займався справою компанії Burisma.

Аудіозаписи Деркача дуже сильно “порізані. Крім того, кожен діалог “Петра Порошенко” чи то з “Байденом”, чи то з “Керрі” супроводжувався коментарями Андрія Деркача: “Петро Олексійович настільки хотів мільярд грошей американських платників податків”, “Перегнув через коліно закон”, “Заробляти на війні” …

Нардеп Андрій Деркач заявив, що “передав багатогодинні записи разом із заявою про держзраду в Офіс Генерального прокурора для реєстрації кримінального провадження”.

ОНОВЛЕНО:

У партії Петра Порошенка “Європейська Солідарність” кажуть, що “плівки Деркача” не мають нічого спільного з реальністю.

У “ЄС” називають їх російською провокацією. А їхня мета – підірвати двопартійну підтримку України з боку Сполучених Штатів.

27 листопада Генеральний прокурор Руслан Рябошапка звільнив прокурора Костянтина Кулика з органів прокуратури.

  • 14 листопада Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка розповів, що прокурора Констянтина Кулика, який займався справою компанії Burisma, буде звільнено з прокуратури.
  • У березні 2019 року в ГПУ повідомили, що прокурор Костянтин Кулик в порушення процесуального законодавства оголосив про підозру деяким чинним і колишнім чиновникам.
  • У квітні Президент України Петро Порошенко заявив, що прокурор Костянтин Кулик отримав завдання звинуватити його у втручанні в “справу Курченка” від олігарха Ігоря Коломойського.
Теги: дело о госизмене, Деркач, Джо Байден, Петро Порошенко

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