Про це повідомив колишній “Слуга народу” у Facebook.
“Як людина принципова і законослухняна, я чекаю чесного та об’єктивного розслідування інциденту! З цією метою я зупиняю свою діяльність у міжфракційному об’єднанні “Розумна політика”. Роблю це для того, щоб не давати приводу нашим політичним опонентам використати ситуацію у своїх корисливих цілях”, — додав нардеп.
У поліції кваліфікували подію за ч.3 ст. 296 ККУ (хуліганство).
- Нагадаємо, нардеп Артем Дмитрук прийшов на земельну комісію Одеської міськради у супроводі поліції. Між учасниками трапилася бійка, зокрема через заяву, що засідання є нелегітимним і порушує норми законодавства.
- Мера Одеси Геннадія Труханова та ще чотирьох людей вважають причетними до низки злочинних дій, спрямованих на заволодіння земельними ділянками в Одесі. Їм оголосили про підозру.
- Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід у вигляді застави меру Одеси Геннадію Труханову, якого підозрюють у привласненні землі. Мера відпустили після внесення застави у 30 мільйонів гривень.