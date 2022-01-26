Про це повідомив колишній “Слуга народу” у Facebook.

“Як людина принципова і законослухняна, я чекаю чесного та об’єктивного розслідування інциденту! З цією метою я зупиняю свою діяльність у міжфракційному об’єднанні “Розумна політика”. Роблю це для того, щоб не давати приводу нашим політичним опонентам використати ситуацію у своїх корисливих цілях”, — додав нардеп.