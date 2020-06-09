Екснардеп Сергій Лещенко заявив, що Національне відомство з питань громадянства Румунії задовольнило прохання нардепа від "Слуги народу" Олександра Дубінського щодо отримання румунського громадянства.

Про це повідомляють #Букви.

Як повідомлялося раніше, на початку травня журналісти “Слідство.Інфо” з’ясували, що в 2017 році народний депутат від фракції “Слуги народу” Олександр Дубінський подавав документи на оформлення румунського громадянства.

Сам Дубінський не підтвердив журналістам, що подавав заяву на румунський паспорт, а також заявив, що у нього немає іноземного громадянства, хоча він “має на це право”.

У вівторок, 9 червня, народний депутат України VIII скликання, член наглядової ради АТ “Укрзалізниця” Сергій Лещенко в своєму Telegram-каналі повідомив, що Національне відомство з питань громадянства Румунії задовольнило прохання Дубінського щодо присвоєння йому громадянство цієї країни.

На підтвердження своїх слів Лещенко опублікував фотографію однієї зі сторінок відповідного указу, виданого органом. Указ 272/Р “Про затвердження відновлення румунського громадянства для 222 осіб” від 26 лютого 2020 року опубліковано на сайті Національного відомства за громадянством Румунії.

У ньому розміщений список осіб, які потребують відновлення румунського громадянства зі збереженням місця проживання за кордоном. При цьому вказані не імена цих осіб, а номери їхніх запитів на отримання румунського паспорта.

На наданому Лещенко документі позначено обліковий номер 28323/2017, що належить нібито нардепу Дубінському.

У коментарі #Буквам Сергій Лещенко повідомив, що стверджуючи, що цей номер — номер Дубінського, оперував даними журналістів “Слідство.Інфо”.

Зв’язатися з Олександром Дубінським для отримання коментаря не вдалося.

Адвокат Олександра Дубинського Тетяна Костіна в коментарі #Буквам спростувала інформацію про наявність у нардепа будь-якого громадянства крім українського.

“Що я Вам можу сказати: інформація щодо нібито [наявності румунського] громадянства Дубінського є такою, що не відповідає дійсності. У нього немає і ніколи не було ніякого громадянства, крім українського”, — сказала вона.

Коментувати інформацію про нібито затвердження його запиту румунською стороною адвокат відмовилася.

Крім цього, адвокат назвала інформацію про румунське громадянство Дубінського “провокацією”. Вона заявила, що проведе для представників ЗМІ брифінг, де повідомить, “хто саме і чому” влаштував провокацію.

Оновлено (22:55):

Пізніше Лещенко опублікував скріншот витягу з досьє міграційної служби Румунії, в якому зазначено, що “заявник з реєстраційним номером 88232/2017” (як передбачається, Дубінський) пройшов комісію для отримання громадянства в березні 2018 року.

Остаточне рішення щодо Дубінського, за словами Лещенка, буде прийнято не раніше серпня.

“Для фіналізації всіх формальностей треба дочекатися виходу до наказу Національного органу з питань громадянства Румунії. […] Однак сам вихід наказу про можливість зарахування Дубінського очікується тільки в серпні”, — написав він.