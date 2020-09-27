Народний депутат від фракції "Слуга народу" Микола Галушко заявив, що всі місця в списку "Слуги народу" в його окрузі продані і оголосив про вихід з партії на знак протесту.

Про це він сказав у своєму відеозверненні, яке опублікував у Facebook.

Галушко звернувся до президента Володимира Зеленського та нагадав, як той кликав усіх на вибори боротися з корупцією. Нардеп заявив, що тепер всі місця у списках від “Слуги народу” продані.

“Зараз на місцевих виборах всі місця в списках від партії “Слуга народу” були продані. І заклик йти на вибори боротися з корупціонерами і старими елітами, на жаль, просто слова. Для цього достатньо відкрити список кандидатів від партії” Слуга народу “в моєму окрузі. В таких політичних виборах ні я, ні моя команда брати участь не буде. Тому я, Галушко Микола, офіційно заявляю про вихід з партії “Слуга народу”, – сказав він.