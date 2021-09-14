Народний депутат Гео Лерос вважає, що "фейкове" відео про підпал його авто зроблено в кабінеті нардепа від ОПЗЖ Вадима Столара.

Про це Гео Лерос написав у Facebook.

Нардеп запевняє, що не причетний до підпалу своєї автівки.

“На мою думку (висловлюючись юридичною мовою), це відео зроблене в кабінеті у пана Столара”.

“Ще у 2016 році (Віталій) Кличко мене познайомив зі Столаром… з метою фінансування столичних арт-проєктів. Після цього відбулось декілька зустрічей у його офісі, це було задовго до мого депутатства. За його підтримки було реалізовано низку проєктів: один мурал; він був одним із тих, хто допоміг випустити книгу “Київ стріт арт”; також я випустив фільм “На життя старше”… Зустрічі відбувались у його офісі. Мені було відомо, що пан Столар веде відеозапис всіх зустрічей у своєму кабінеті, але те, як він їх використовує стало дійсно “сюрпризом”, – сказав Гео Лерос.

Нардеп повідомив, що президент Зеленський погодив голові свого Офісу Андрію Єрмаку “повернути Столара “смотрящим” у столицю.

“Столар, Єрмак та Павлюк є бенефіціарами політичних та медіа-проєктів, але головний проєкт пана Столара – це київська годівниця, і саме Єрмак повертає його у “велику гру”. Щоб підштовхнути Зеленського до дії, Столар приніс підступний план, він опублікував через помийки змонтовані записи цих зустрічей, в яких він приховав учасників цих зустрічей, включно із собою, та повністю сфальсифікував звук. Саме цієї вишеньки на торті не вистачало Столару, щоб отримати своє – контроль над столицею”, – написав Гео Лерос.

Лерос вказав на те, що на відео чомусь приховані інші люди, бо “тема розмови була геть інша”.

“По-друге, це монтаж декількох епізодів у різні роки. По-третє, фрагмент з передачею грошей відбувається у присутності великої кількості свідків, тому що це не є злочином чи секретом, це було до того, як я став депутатом. Саме у такий спосіб київська влада виділяла кошти на підтримку мистецьких проєктів. По-четверте, всіх окрім мене на цьому відео замазали і приховали, не чути хто і про що зі мною говорить, які питання мені ставлять і на які теми. На мою думку, це сам Столар записував розмови в своєму кабінеті багато років, і Столар злив ці записи і змонтував, щоб мене дискредитувати заради Зеленського та Єрмака. П’яте, я тепер не виключаю, що сам Столар міг підпалити мені авто, цю версію має перевірити слідство!”

Як сповіщалося, в серпні 2020 року народному депутатові від “Слуги народу” Гео Леросу підпалили автівку. 1 вересня під час виступу перед парламентом, після якого його виключили з фракції “Слуги народу”, Лерос пригадав підпал свого авто і заявив: “Виклик я приймаю та нікому це не пробачу”.

Згодом юридична компанія “Міллер”, яка представляє нардепа, заявила, що вимагає від поліції допитати Андрія Єрмака та президента Володимира Зеленського у справі щодо підпалу авто Лероса. Цього не було зроблено.