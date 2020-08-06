Народний депутат від "Слуги народу", глава комітету Верховної Ради з питань фінансової, податкової та митної політики Данило Гетманцев видужав від коронавірусу.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

“Виписали. Відбувся порівняно легко. Пневмонія без ШВЛ і тих страшних незнайомих слів, які повторює лікар, розглядаючи твій рентген”, – заявив Гетманцев.

Він розповів, що пам’ятає не всі відбувалося протягом останніх двох “вирваних з життя тижнів”.

“Таке не побажаєш навіть дорослим розумникам, ФБ-експертам і ТБ-ерудитам, весело розганяє в соцмережах на 100%” підтверджені “тези про відсутність вірусу і змовах масонів. Носіть маски”, – додав він.