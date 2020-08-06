Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.
“Виписали. Відбувся порівняно легко. Пневмонія без ШВЛ і тих страшних незнайомих слів, які повторює лікар, розглядаючи твій рентген”, – заявив Гетманцев.
Він розповів, що пам’ятає не всі відбувалося протягом останніх двох “вирваних з життя тижнів”.
“Таке не побажаєш навіть дорослим розумникам, ФБ-експертам і ТБ-ерудитам, весело розганяє в соцмережах на 100%” підтверджені “тези про відсутність вірусу і змовах масонів. Носіть маски”, – додав він.
- У народного депутата від “Слуги народу” Данила Гетманцева виявили коронавірус COVID-19.
- У червні народний депутат від фракції “Слуги народу” Максим Перебийніс захворів на коронавірус. Раніше коронавірус також виявляли, зокрема, в таких нардепів: Валерій Божик (“Слуга народу”), Руслан Горбенко (“Слуга народу”), Володимир Ватрас (“Слуга народу”), Олег Мейдич (“Батьківщина”), Сергій Шахов (“Довіра”), Сергій Рудик, Анна Скороход (депутатська група “Партія “За майбутнє”) та інших.