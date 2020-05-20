Народний депутат Олексій Гончаренко адресував президенту Володимиру Зеленському запитання від імені журналістів тих видань, яким не дали акредитацію на пресконференцію.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Під час парламентського засідання Гончаренко заявив, що від імені журналістів всеукраїнських видань, чиїх представників не акредитували на пресконференцію президента, хотів би поставити йому кілька запитань.

“На цю пресконференцію не акредитували такі українські ЗМІ, як “Радіо Свобода”, “5 канал”, “Український тиждень”, “Главком”, “Букви” і так далі. Зате вони акредитували “Шарій.net”. Що це за сепарація ЗМІ?” – заявив Гончаренко.

Він зазначив, що від імені журналістів, яких не пустили на пресконференцію, хотів би поставити запитання президенту Володимиру Зеленському. Ці ж запитання сам Зеленський напередодні свого обрання поставив п’ятому президенту Петру Порошенку.

Гончаренко адресував Зеленському такі запитання:

Як так вийшло, що Україна – практично найбідніша держава при багатому президентові, який має віллу в Італії і літає чартерами на відпочинок? Чому Софію Федину і Марусю Звіробій знайшли за чотири години, а паліїв військових складів не можуть знайти кілька років? Чому ніхто не сидить за Іловайськ і Дебальцеве? Чому через шість років ми так і не знаємо імен вбивць на Майдані? Чи не хотіли б ви взяти участь в експерименті і спробувати прожити на півтори тисячі гривень пенсії хоча б місяць? Скільки грошей вам потрібно взяти з бюджету країни, щоб наїстися? Куди поділися наші карпатські ліси? Чому не покарані соратники Януковича?

“І головне запитання: “Вам не соромно?” – емоційно запитав Гончаренко.

Варто зазначити, що журналістів #Букв відмовилися акредитувати на підсумкову пресконференцію.

На пресконференцію президента Зеленського не акредитували знімальні групи не менше двох каналів – UMN (skrypin. Ua) і “Настоящее время”, а також журналістів видань: “Український тиждень”, Delo.ua, “Бабель”, “Главком”, а також авторку проєкту “Соромно” Яніну Соколову.

Керівник “Главкому” Віктор Шлінчак заявив, що інформагентство вперше не акредитували на пресконференцію президента за 10 років існування.

Кореспондент “Українського тижня” Станіслав Козлюк повідомив, що виданню відмовили вже вдруге.

Журналістам “5 каналу” спочатку відмовили в акредитації, про що вони повідомили в ефірі близько 21:00. Але пізніше Офіс президента надіслав їм іншого листа – з підтвердженням акредитації.