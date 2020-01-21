Про це він повідомив в Facebook.
“У своєму законопроєкті я пропоную встановити обмеження, щоб щомісячний оклад народного депутата становив суму в розмірі двох прожиткових мінімумів, а зарплата – в розмірі не більше двох мінімальних зарплат, встановлених на поточний рік. Це дозволить заощадити витрати бюджетних коштів, пов’язаних з оплатою праці нардепів і виконанням загальних депутатських повноважень, в 10 разів”, – зазначив Гончаренко.
За його словами, це допоможе знизити напругу в суспільстві і “зміцнити соціальний захист тих верств населення, які цього дійсно потребують”.
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