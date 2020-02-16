Народний депутат Олексій Гончаренко нагадав, що 16 лютого 1918 була проголошена незалежність Кубанської Народної Республіки і привітав з цим святом етнічних українців цього регіону.

Про це він розповів в своєму YouTube-каналі.

“Я вітаю всіх, для кого Кубань – не порожній звук. Я вітаю всіх, хто розуміє, що це не просто один з регіонів Російської Федерації …”, – сказав він.

Гончаренко пояснив, чому нам важливо пам’ятати про Кубань.

“Кубань – це, по суті, ще одна форма української державності. Ця територія споконвіку пов’язана з Україною і українцям. Наша історія не може бути повною без згадки про Кубань, Зелений, Малиновий клин і всі інші землі, заселені українцями”, – заявив він.

Гончаренко також зазначив, що Кубань – це нагадування про те, що може статися, якщо ми перестанемо чинити опір.

Він додав, що Росія є в’язницею народів, в якій Кубань стане нашим островом свободи.

“Ідентичність кубанців була стерта в результаті злочинної політики жорстокої асиміляції Кремля, яку він проводив по всім підкореним народам. Традицію справжнього козацтва замінили “рядженими”. Тому що козаками не можуть себе називати ті, хто прислуговує кремлівському царю і бореться проти всіх, хто прагне до свободи. Росія – тюрма народів, а Кубань, безумовно, стане нашим “островом свободи”, – сказав нардеп.