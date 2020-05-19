Народний депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко, виступаючи з трибуни Парламенту, розповів, "що спільного між Києвом і Лондоном", згадавши олігарха Ігоря Коломойського і ситуацію навколо "ПриватБанку".

Таку заяву він зробив під час розгляду проєктів постанов, які блокували підписання банківського закону, повідомляє кореспондент #Букв.

“Знаєте, що спільного між Києвом і Лондоном? Символом Лондона є Біг-Бен, а символом Києва став біг-Бєня. Подивіться – останні декілька місяців усе наше життя обертається навколо біг-Бєні та його бажання повернути собі контроль над “ПриватБанком”. І сьогодні ми дивимося чергову серію серіалу “Бєня і його друзі”, коли в нас заблоковано підписання закону, який не дозволить колишнім власникам банків повертати їх собі через українську “найчеснішу” в світі судову систему”, – зазначив Гончаренко.

Нардеп додав, що в законі йдеться про те, що банк – “це не гаряча картоплина, яку можна перекидати з рук в руки”.

Гончаренко також звернув увагу, що постанови, котрі блокували закон про банки (а раніше тисячі правок до нього), внесли “колишні і діючі слуги народу”.

“Все це боротьба колишніх власників, в першу чергу, “ПриватБанку”, за цей банк… Це означає, що йде війна між Коломойським і Зеленським всередині фракції “Слуги народу”. А в заручники взяли всю країну. Це потрібно припиняти”, – заявив Гончаренко.

Як відомо, банківський закон забороняє повернення націоналізованих банків колишнім власникам, а також повернення на ринок збанкрутілих банків, власники яких через суди добилися скасування постанови Національного банку про свою неплатоспроможність.

Документ, зокрема, стосується “ПриватБанку”, який раніше належав олігарху Ігорю Коломойському. Банк був націоналізований, але Коломойський неодноразово заявляв, що планує повернути собі право власності на фінустанову або отримати компенсацію за нього.

Варто зазначити, що ухвалення банківського закону – одна з ключових вимог Міжнародного валютного фонду для надання Україні нової кредитної програми.