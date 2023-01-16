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Нардеп Герасимов прокоментував оголошену йому підозру від НАБУ: упевнений, що виграє справу у суді

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили підозру в недекларуванні нерухомості в Іспанії народному депутату від "Європейської солідарності" Артуру Герасимову. Народний обранець прокоментував повідомлення, висловивши упевненість, що виграє справу у суді.

Понеділок, 16 січня 2023, 19:49
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Про це повідомляють #Букви.

Так, 13 січня 2023 року НАБУ і САП повідомили народному депутату України IX скликання про підозру у внесенні недостовірних відомостей до е-декларації за 2020 рік в частині нерухомості за кордоном та коштів на банківських рахунках. Дії особи кваліфікували за ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України (в редакції Закону України № 1074-ІХ від 04.12.2020).

За версією слідства, нардеп не задекларував двоповерховий будинок дуплексного типу та паркомісце в провінції Аліканте (Іспанія), якими володіє спільно з дружиною.

У повідомленні зауважили, що детективи НАБУ з’ясували, що нерухомість Герасимов придбав ще у 2013 році за 190 тисяч євро. Також незадекларованими виявилися понад 1,6 тисячі доларів США на рахунках в українських банках.

Інформація про те, що Артур Герасимов не задекларував нерухомість оприлюднили у програмі “Схеми” у квітні 2021 року.

Своєю чергою, Герасимов зазначив, що змушений констатувати спробу підмінити реальну боротьбу з корупцією дешевим піаром та імітацією активної діяльності з боку НАБУ.

Настільки впевнений у своїй правоті, що не маю жодних сумнівів у тому, що виграю цю із яйця виїдену справу у Вищому антикорупційному суді”, – прокоментував нардеп повідомлення про підозру.

За його словами, нерухомість була придбана у 2013 році, тобто до початку його політичної діяльності, до початку виборів і до того, як він був обраний народним депутатом. Він додав, що на той момент займався бізнесом і квартира була куплена на задекларовані від бізнесу доходи.

Окрім цього, політик зазначив, що ще у 2013 році, до початку політичної діяльності, передав її у дар батькам, зазначивши, що передача власності в Іспанії, на відміну від України, не потребує зміни даних в реєстрі.

НАБУ знає, що займається самовільним трактуванням іспанського законодавства. Наполягаю, що я не мав вносити цю квартиру в декларацію”, – пояснив Герасимов.

Також депутат від “ЄС” нагадав, що є прецеденти, коли НАЗК приймало уточнення і закривало справи. Зокрема, мовиться про неточності у деклараціях глави держави, які Володимир Олександрович виявив і повідомив НАЗК. НАЗК своєю чергою подібними поясненнями задовольнилося.

Герасимов висловив сподівання, що не повинно бути подвійних стандартів, адже закон, як відомо, один для всіх. Та наголосив, що абсолютно готовий йти до суду “із чистою совістю і бездоганною правовою позицією”.

А НАБУ, до створення якого причетний як народний депутат, бажаю успіхів у боротьбі з корупцією. І нагадую, підозри досі не вручені: Коломойському І. Тимошенку К., Резніченку В., та іншим”, – додав політик.

Теги: герасимов, підозра, податки, пресслужба, справа, НАБУ

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