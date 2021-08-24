Народний депутат України першого скликання, дипломат Володимир Крижанівський заявив, що на святковий прийом з нагоди 30-ї річниці Незалежності не запросили жодного депутата, хто голосував за ухвалення Акту проголошення незалежності в 1991 році.

Про це він повідомив під час виступу на урочистому засіданні Верховної Ради, звертаючись до президента Володимира Зеленського, котрий був присутній у залі засідань, інформує кореспондент #Букв.

“Шановний пане президенте, я думаю, ви будете засмучені, і ваші гості також, що жодного з тих, хто проголосував 24 серпня, не буде на прийомі на честь річниці. Але я думаю, що це хлопці і дівчата з вашого Офісу вирішили послугуватися приказкою моєї мами: “І без Гриця вода освятиться”. Думаю, що це останній раз, коли вони щось роблять, не порадившись з вами”, – зазначив Крижанівський.

Він також торкнувся теми російської агресії та закликав Зеленського зміцнювати українську армію.

“Пане президенте, я з повагою ставлюся до тих 73%, які віддали вам голоси під час виборів. Вони плекали надію, що вам вдасться домовитися з цим паном із Кремля (Володимиром Путіним, – ред.). Я впевнений, що і ви думали, що буде так. Але не так сталося, як гадалося. Вони в 1991 році відпустили нас без крові, тому що в них не було потуги… Зараз озброєна до зубів Росія марить побачити нас знову в своїх лабетах. Тому будуймо міцну, незбориму українську армію. Продовжуймо далі реформи”, – заявив Крижанівський, звертаючись до глави держави.

(На відео – з 32:00)

На позачерговому засіданні Ради, котре розпочалося після урочистого, нардеп “Європейської Солідарності” Микола Княжицький озвучив позицію фракції “ЄС” з приводу святкового прийому.

За словами Княжицького, народних депутатів першого скликання не запросили на урочистий прийом до Маріїнського палацу.

“Нас глибоко обурило те, що не були запрошені на урочисте святкування, на прийом у Маріїнський депутати першого скликання, які голосували за незалежність. Саме в протест проти цього президент Петро Порошенко зараз тут з нами, а потім з нами доєднається до “Маршу ветеранів”, куди і вас усіх запрошуємо”, – наголосив Княжицький.

Після виступу більшість нардепів від партії “ЄС” залишили залу засідань, не чекаючи голосування за президентський законопроєкт про великий Державний Герб України.