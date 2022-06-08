Народний депутат ВР IX скликання від партії "Слуга народу" Сергій Кузьміних, обраний від Чуднівського округу №67, запропонував перейменувати на честь Зеленського вулиці у двох селах Житомирської області.

Про це 6 червня нардеп повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За словами Сергія Кузьміних, у світі площі та вулиці отримують назви на честь України. У країнах Європи з’являються вулиці, названі на честь президента України Володимира Зеленського і площі Тараса Шевченка.

На його думку, на Житомирщині теж має бути вулиця з ім’ям Зеленського. Кузьміних опублікував копії депутатських звернень від 25 травня 2022 року на ім’я селищних голів. Він запропонував перейменувати одну з вулиць у центрі Романівської та Миропільської громад на честь президента України.

Слід зазначити, що редактор видання “Цензор.Нет” Юрій Бутусов повідомляв, що “слугу” Кузьміних затримали під час передавання йому хабаря 28 січня 2022 року.

Пізніше, 31 січня, генпрокурорка Ірина Венедиктова повідомила про підозру Сергія Кузьміних у скоєнні злочину з використанням своїх службових повноважень і впливу.

19 травня йому обрали запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 49 620 гривень. Рішення вже оскаржено в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду. Засідання має відбутися 20 червня.