Про це вона повідомила на своїй Facebook-сторінці.

“Нарешті я одужала від коронавірусу та отримала негативний результат тесту. Скажу чесно, непростий досвід і сподіваюсь третього разу не буде хоча б за цей рік”, — написала Зінкевич.

Вона також зазначила, що вдруге перехворіла на коронавірус у достатньо легкій формі. У Зінкевич зник нюх та частково смак, була хронічна втома, температура 37,5, нежить, кашель і сплутана свідомість.

Боротьба з коронавірусом вже завершена, однак політикиня буде відновлюватися впродовж декількох днів.

Нардеп зазначила, що могла повторно інфікуватися через особисту неуважність. Вона не так часто дезінфікувала руки та знімала респіратор для фото та на зустрічах з невеликою кількістю людей. Цього вистачило для повторного зараження.