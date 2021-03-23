Нардеп Ілля Кива став кандидатом наук з державного управління

Народний депутат України від “Опозиційної платформи - За життя” (ОПЗЖ) Ілля Кива захистив наукову дисертацію.

Про це повідомляють #Букви.

Зокрема, 22 березня 2021 року на сайті Міністерства освіти та науки України з’явилося повідомлення щодо захисту дисертацій та здобуття наукового ступеню. Серед сотень українських науковців з’явився й скандальний нардеп Ілля Кива.

Зокрема Кива захистив дисертацію на тему “Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України)”. Таким чином Кива став кандидатом наук з державного управління.

Науковим керівником роботи став доктор наук з державного управління, професор, перший заступник директора Всеукраїнської громадської організації “Центр досліджень проблем публічного управління” Володимир Гурковський.

Водночас офіційними опонентами стали Аліна Помаза-Пономаренко, докторка наук з державного управління, старша дослідниця, начальниця наукового відділу проблем державної безпеки навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України ДСНС України, а також Ірина Жукова, кандидатка наук з державного управління, доцентка, заступниця директора з навчально-виховної роботи Навчально-наукового інституту менеджменту та психології Державного закладу вищої освіти “Університет менеджменту освіти”.

Сам Кива цю новину наразі не коментує.