Народний депутат України від "Опозиційної платформи — За життя" (ОПЗЖ) Ілля Кива незабаром може захистити наукову дисертацію. У разі, якщо він стане кандидатом наук, то його депутатська зарплатня зросте на 15%.

Про це зазначається у відповіді Апарату Верховної Ради на запит #Букв.

“Відповідно до частини 3 статті 33 Закону “Про статус народного депутата України”, постанови Верховної Ради “Про фінансове забезпечення діяльності народних депутатів України” від 07 грудня 2017 року No 2240-VIII, рішень комітету Верховної Ради з питань регламенту … від 08 грудня 2017 року (протокол №102) та від 19 грудня 2017 року (протокол №103) та розпорядження голови Верховної Ради №06-к від 12 січня 2021 року “Про оплату праці народних депутатів України у 2021 році” народним депутатам дев’ятого скликання встановлена доплата за науковий ступінь кандидата наук (доктора філософії) 15% посадового окладу, доктора наук – 25%” – зазначається у відповіді.

На даний час надбавку за науковий ступінь доктора наук встановлено 36 народним депутатам, за кандидата наук — 74 нардепам.

Нагадаємо, що 22 березня 2021 року на сайті Міністерства освіти та науки України традиційно було оприлюднено Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

З 2019 року в таких оголошеннях публікують перелік осіб, чиї дисертації було прийнято до захисту Міністерством освіті та науки. Серед сотень українських науковців, що подали свої роботи, з’явився й нардеп Ілля Кива.

Кива має захистити дисертацію на тему “Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України)”.

В разі успішного захисту Кива стане кандидатом наук з державного управління.

Дата захисту дисертації наразі невідома.