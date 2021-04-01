Про це зазначається у відповіді Апарату Верховної Ради на запит #Букв.
“Відповідно до частини 3 статті 33 Закону “Про статус народного депутата України”, постанови Верховної Ради “Про фінансове забезпечення діяльності народних депутатів України” від 07 грудня 2017 року No 2240-VIII, рішень комітету Верховної Ради з питань регламенту … від 08 грудня 2017 року (протокол №102) та від 19 грудня 2017 року (протокол №103) та розпорядження голови Верховної Ради №06-к від 12 січня 2021 року “Про оплату праці народних депутатів України у 2021 році” народним депутатам дев’ятого скликання встановлена доплата за науковий ступінь кандидата наук (доктора філософії) 15% посадового окладу, доктора наук – 25%” – зазначається у відповіді.
На даний час надбавку за науковий ступінь доктора наук встановлено 36 народним депутатам, за кандидата наук — 74 нардепам.
Нагадаємо, що 22 березня 2021 року на сайті Міністерства освіти та науки України традиційно було оприлюднено Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.
З 2019 року в таких оголошеннях публікують перелік осіб, чиї дисертації було прийнято до захисту Міністерством освіті та науки. Серед сотень українських науковців, що подали свої роботи, з’явився й нардеп Ілля Кива.
Кива має захистити дисертацію на тему “Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України)”.
В разі успішного захисту Кива стане кандидатом наук з державного управління.
Дата захисту дисертації наразі невідома.
- Раніше Ілля Кива разом зі спортивними молодиками, яких він вишуковував, прийшов до Парку Слави, аби вшанувати полеглих у Другій світовій війні.