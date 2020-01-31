У новому міжфракційному об'єднанні "Цінності. Гідність. Сім'я" вважають, що дітей в школах повинні вчити "формувати союз" так, "щоб інша людина теж хотіла в ньому перебувати".

Про це співголова об’єднання, нардеп від “Слуги народу” Святослав Юраш розповів в ексклюзивному інтерв’ю #Буквам.

За словами нардепа, одна з речей, яка об’єднує учасників об’єднання, є тема освіти. Зокрема, в МФО вважають, що в шкільних підручниках повинна бути інформація про те про людські взаємини та побудові сім’ї.

“Щодо інших пріоритетів. Те, що всіх нас єднає – це тема освіти. Школа, крім надання базових знань, має також готувати до дорослого життя. Цього в Україні не відбувається, й часто, закінчивши школу, людина не в курсі багатьох аспектів людських взаємин: що там може статися, які ризики існують. Предмет, який розставляв би тут крапки над “і” – або, принаймні, давав би більше інформації по питаннях, які виникають у молодих людей (у мене точно виникали), є потрібним. Зараз ми маємо предмет “Основи сім’ї”. Але в підручнику там не все ідеально. Чи має цей предмет покращитись і розширитись? Думаю, так. І в найближчий час ми будемо вести з міністром освіти діалог на цю тему”, — сказав Юраш.

Парламентарій також розповів, що вже існуючий предмет “правильно артикулює питання”, однак він не є досконалим і потребує доопрацювання.

” Якщо ми говоримо про те, що всю оцю довгу штуку “життя” краще прожити наодинці — то універсальний факт, що всі перепони й проблеми в житті краще проходити з кимось. Краще формувати союз, а не лишатись самому: про це нам говорить література з античних часів і дотепер. А те, як краще створити цей союз так, щоб інша людина теж хотіла в ньому знаходитись — це дуже корисний урок життєвий. Не я формулюватиму цей курс. Політики, які скеровують педагогічний підхід — це не є правильно. А коли політики порушують тему, організовують діалог і підносять каву, щоб усі поговорили — це правильно”, — додав нардеп.

При цьому Юраш зазначив, що говорячи про сім’ю, має на увазі виключно союз чоловіка і жінки.

“В Україні є кілька визначень сім’ї — соціальне, історичне й конституційне. Усі вони, насправді, збігаються: сім’я це чоловік та жінка, які разом з’єднуються, щоб будувати щось більше, ніж те, чим вони є поодинці. Але, перш за все — це про наступне покоління. Дорослі мають давати йому все, що можуть, і готувати до великого життя попереду”, — сказав він.

Питання, пов’язані з людьми “нетрадиційної орієнтації”, зокрема, що стосуються їх права офіційно реєструвати їх відносини, має вирішувати, на думку нардепа, хто-небудь інший.

“Якщо ми говоримо про питання різноманітних людей нетрадиційної орієнтації – це не те, чим займається наше МФО. Я сподіваюсь, що в парламенті будуть об’єднання парламентаріїв по всіх питаннях. Наше МФО стосується української родини. І в межах конституційного визначення, і щодо цієї родини і переліку тих проблем, про які ми говорили – ми й будемо працювати.”, — зазначив Юраш.