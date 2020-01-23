"Слуга народу" Святослав Юраш назвав цілі й завдання нового депутатського об'єднання "Цінності. Гідність. Родина", співголовою якого він є. Але при цьому не уточнив, чи підтримує об'єднання ЛГБТ-спільноту.

Про це він розповів в коментарі #Буквам.

Так, на запитання про те, як депутатське об’єднання ставиться до представників ЛГБТ-спільноти, Юраш відповів: “В Україні є багато різних громад, спільнот. Є і спільноти з нетрадиційною орієнтацією. У них повинні бути такі ж права і свободи, обмежені українською Конституцією, як і в інших”.

За його словами, цілі депутатського об’єднання не стосуються різних громад — фокус на інституті сім’ї, його зміцненні, сприянні йому, захисті від спроб руйнування.

“Інститут сім’ї треба стимулювати різними економічними та культурними інструментами”, – зазначив нардеп.

На уточнювальне запитання, що ж руйнує інститут сім’ї, Святослав Юраш заявив, що це “алкоголізм, який є однією з катастроф нашої реальності”.

“Необхідно створювати інфраструктуру для усиновлення та гідного життя численних українських сиріт. Протидіяти торгівлі людьми у формі проституції, використовуючи ефективні моделі, наприклад шведську. (У Швеції плата за секс протизаконна і кримінальна відповідальність падає на клієнта, а не на жінку, яка надає такі послуги . Жінкам надається підтримка та реабілітація. У Швеції проституція законодавчо визнана однією з форм насильства проти жінок, – ред.)

Необхідна робота у сфері освіти, щоб нація розуміла, чим є сім’я. А саме рівноцінним притулком, опорою та фундаментальною перспективою, яка покращує всіх”, – зазначив народний депутат, підкресливши, що плани у об’єднання величезні. І головні з них інституційні.

Стосовно ставлення до людей з ЛГБТ-спільноти, за словами Святослава Юраша, депутатське об’єднання “Цінності. Гідність. Родина” не займається коментуванням ставлення до різних громад, і громад з нетрадиційною орієнтацією в тому числі.

“У них ті ж можливості і відповідальність, як і в усіх. Обмежені законом і Конституцією України”, – підсумував нардеп.