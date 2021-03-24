Народний депутат Ярослав Юрчишин, колишній заступник голови партії “Голос”, вважає, що зараз ситуацію в політсилі може врятувати лише відкритий з‘їзд.

Про це він розповів в інтерв‘ю #Буквам.

Юрчишин вважає, що якщо зібрати всіх членів партії разом та заслухати “обидві сторони” – партію можливо врятувати від політичного краху.

“Він (вихід – ред.) є один – зібрати відкритий з’їзд, не просто з делегатами, а з усіма членами партії, де заслухати обидві сторони… Якщо такий запит в членів партії буде, то я переконаний, що ми оберемо нове керівництво. Можливо, не з крайніх сторін, а з поміркованої частини. Можливо, це буде Рахманін чи навіть не депутат“, – вважає депутат.

Він також висловив сподівання, що Сергій Рахманін зможе змусити сторони конфлікту сісти за стіл переговорів і розв’язати конфліктні питання.

Водночас Юрчишин заявив, що не прийме лицемірства, якщо партійні лідери продовжать обманювати виборців. В такому випадку він готовий залишити партію, яку створював.