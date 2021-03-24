Про це він розповів в інтерв‘ю #Буквам.
Юрчишин вважає, що якщо зібрати всіх членів партії разом та заслухати “обидві сторони” – партію можливо врятувати від політичного краху.
“Він (вихід – ред.) є один – зібрати відкритий з’їзд, не просто з делегатами, а з усіма членами партії, де заслухати обидві сторони… Якщо такий запит в членів партії буде, то я переконаний, що ми оберемо нове керівництво. Можливо, не з крайніх сторін, а з поміркованої частини. Можливо, це буде Рахманін чи навіть не депутат“, – вважає депутат.
Він також висловив сподівання, що Сергій Рахманін зможе змусити сторони конфлікту сісти за стіл переговорів і розв’язати конфліктні питання.
Водночас Юрчишин заявив, що не прийме лицемірства, якщо партійні лідери продовжать обманювати виборців. В такому випадку він готовий залишити партію, яку створював.
- Нагадаємо, напередодні Юрчишин в соцмережі Facebook під постом свого однопартійця Ярослава Железняка заявив, що йому нібито зробили попередження про виключення з партії. Однак, як уточнив Юрчишин, не за участь в акції під ОПУ 20 березня, а за голосування в Раді щодо закону про новий порядок призначення голів НАБУ і ДБР.
- Однак пресслужба “Голосу” заперечила виключення з партії депутата Ярослава Юрчишина. Голова парламентської фракції “Голоса” Ярослав Железняк теж заперечив інформацію про виключення депутатів із партії.