Про це він розповів в інтерв’ю #Буквам.

“Я не думаю, що це зараз необхідно, по-перше. Тому що він все-таки законопроєкти важливі, ключові, підтримує, голосує …” – наголосив Качура.

Він уточнив, що свого часу утримався при голосуванні за виключення з фракції нардепа Антона Полякова, але не був проти виключення із “Слуги народу” Анни Скороход.

“По Скороход я не був проти. Тому що дійсно ці звинувачення вже пішли в публічну площину, і вони не відповідають дійсності, тобто це неправда однозначно про переслідування (Скороход заявляла, що її чоловіка затримали, бо вона голосувала проти ринку землі, – ред.). Тому ми прийняли таке рішення. Але я розумію її по-людськи: коли твого чоловіка затримують, ти готовий на все, лише б захистити сім’ю. По Полякову я утримався: він був неправий у виливанні внутрішніх питань фракції в Мережу і необґрунтованих звинуваченнях інших депутатів, але я хотів дати йому шанс переосмислити те, що він робив”, – розповів Качура.