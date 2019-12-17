Народні депутати України наразі розробляють законопроєкт про лобізм, і він вже готовий на 98 %

Про це розповів в інтерв’ю #Буквам нардеп від “Слуги народу” Олександр Качура.

“Зараз ми на фінальній стадії написання законопроєкту. Вже 98 відсотків готовності. Я вирішив, щоб не було ніякої конфронтації між усіма авторами та не було альтернативного законопроєкту навіть організувати процес. Ми об’єднали зусилля авторів всіх чинних законопроєктів. Навіть з попередніх скликань”, – зазначив він.

За словами нардепа, концепція законопроєкту передбачає, що професійні лобісти, які отримують за свою діяльність гроші, повинні подавати звіти.

“Концепція взагалі та, яку ми передбачаємо, що є у нас професіонали лобісти, які за це отримують гроші, які повинні подавати відповідні звіти. Не просто чимось там займатися таємно. Вони повинні дійсно публікувати звіти публічно. У нас є кілька підходів. Можливо, це буде при Мін’юсті, але я схиляюся до саморегульованої організації”, – пояснив він.

Качура уточнив, що нардепи хочуть взяти “найкраще” з системи, яка діє в США. Народний

обранець також розповів, що в разі, якщо якийсь лобіст відмовиться подавати звіти, будуть передбачені санкції (наприклад, у вигляді позбавлення свідоцтва).

“Є, скажімо, умовна Всеукраїнська асоціація лобістів. Це саморегульована організація. Вони, відповідно між собою вирішують, обирають керівників своїх, правила встановлюють. Як в адвокатурі. Люди отримують за це гроші, і вони повинні писати звіти, з ким вони працюють, реєструвати договори. Якщо сьогодні в інтересах Ахметова або Пінчука лобіст працює, він повинен зареєструвати це відповідно. Те ж саме – взаємодія з партіями. Якщо зустрічається лобіст офіційно, на зустрічах, він повинен внести в свій кабінет електронний те, що сталася ця зустріч. За те, що він цього не робить, будуть санкції у вигляді позбавлення свідоцтва, і так далі. Податки теж повинні оплачуватися”, – наголосив Качура.

Інша річ, за його словами, якщо об’єднання громадян або асоціації підприємців лобіюють свої інтереси, але “роблять це безкоштовно” (публічна адвокація). В такому разі буде передбачено “абсолютно інший підхід”.

Окремо Качура роз’яснив, що народний депутат не може бути лобістом, оскільки не повинен лобіювати “нічиї інтереси крім народних”. А професійні лобісти зможуть приходити до Парламенту й представляти свою позицію з тих чи інших законопроєктів.

“Професійний лобіст повинен приходити до комітету Ради та давати аналітичні дані: соціологію, таблички відповідні, висновки інших експертів і переконувати представників комітету, щоб вони ухвалили законопроєкт. Депутат повинен тільки керуватися винятковими благами народу”, – зазначив нардеп.