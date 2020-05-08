Народний депутат "Опозиційної платформи — За життя" Ілля Кива звинуватив прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля в нацизмі.

Про це Кива написав у Facebook.

“Прем’єр-міністр України Шмигаль, вчора на офіційній зустрічі з моєю парламентською фракцією заявив, що для нього свята 9 травня – “Дня перемоги” не існує. Ще один сучий нащадок зрадників і посібників нацизму, з Львівської області — колиски українського фашизму — дорвався до влади. Оголошую нациста Шмигаля ворогом моєї Батьківщини, з якими я буду боротися”, – написав Кива.