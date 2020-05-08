Про це Кива написав у Facebook.
“Прем’єр-міністр України Шмигаль, вчора на офіційній зустрічі з моєю парламентською фракцією заявив, що для нього свята 9 травня – “Дня перемоги” не існує. Ще один сучий нащадок зрадників і посібників нацизму, з Львівської області — колиски українського фашизму — дорвався до влади. Оголошую нациста Шмигаля ворогом моєї Батьківщини, з якими я буду боротися”, – написав Кива.
- У Харкові на 9 травня “Безсмертний полк” пройде на балконах.
- Раніше повідомлялося, що партія “Опозиційна платформа – За життя” збирається влаштувати святкування 9 травня по всій Україні своїми силами.