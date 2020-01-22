Народний депутат 9 скликання від партії “Опозиційна платформа - За життя” Ілля Кива влаштував бійку в київському ресторані "Моссо".

Відео інциденту опубліковано на Facebook-сторінці #Букв.

На записі видно, що Кива підійшов до іншого чоловіка й раптово вдарив його головою в обличчя. У свою чергу, той вдарив нардепа в обличчя.

Чоловіком, з яким стався конфлікт, виявився ветеран АТО Михайло Майнман.

Кива спіймав нокдаун Ілля Кива спіймав нокдаун у столичному ресторані Нардеп відпочивав, а потом вирішив побитися: спробував вдарити одного з відвідувачів головою, але пропустив правий прямий. ЗМІ повідомляють, що суперник Киви – ветеран АТО Михайло Майнман. 📹: Novyna Опубликовано Букви Среда, 22 января 2020 г.

Сам Кива заявив, що людина, яка “напала на нього в ресторані “Мокко”, вела поводилася неадекватно й вигукувала нецензурні слова”.

“Заради уникнення поширення фейків і міфів, я хочу заявити про свою позицію і пролити світло на ситуацію, що склалася. Людина, яка напала на мене в ресторані “Мокко”, поводилася неадекватно і викрикувала нецензурні слова. Я встав і підійшов до нього, нахилився з метою попросити поводитися пристойно, і він зробив удар. Цій поведінці та вчинку раніше передували погрози в мережі, як в особистому листуванні, так і публічно! Це системні дії проти мене, як опозиційного політика, які почалися ще пів року тому”, – повідомив він на своїй сторінці в Facebook.

Нардеп додав, що за результатом інциденту була викликана поліція та складено протокол, зняті побої.

В поліції зазначили, що на місце події виїжджав екіпаж патрульних та слідчо-оперативна група Печерського управління поліції.

За попередньою інформацією, у ресторані між заявником та його знайомим стався словесний конфлікт, у результаті якого виникла короткотривала бійка. Наразі правоохоронці проводять заходи для встановлення місцеперебування іншого учасника інциденту, котрий із місця події поїхав автомобілем.

Подія належним чином зареєстрована в журналі Єдиного обліку заяв та повідомлень Печерського управління поліції. Після проведення першочергової перевірки буде надана правова кваліфікація події.