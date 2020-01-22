Відео інциденту опубліковано на Facebook-сторінці #Букв.
На записі видно, що Кива підійшов до іншого чоловіка й раптово вдарив його головою в обличчя. У свою чергу, той вдарив нардепа в обличчя.
Чоловіком, з яким стався конфлікт, виявився ветеран АТО Михайло Майнман.
Ілля Кива спіймав нокдаун у столичному ресторані
Нардеп відпочивав, а потом вирішив побитися: спробував вдарити одного з відвідувачів головою, але пропустив правий прямий.
ЗМІ повідомляють, що суперник Киви – ветеран АТО Михайло Майнман.
📹: Novyna
Опубликовано Букви Среда, 22 января 2020 г.
Сам Кива заявив, що людина, яка “напала на нього в ресторані “Мокко”, вела поводилася неадекватно й вигукувала нецензурні слова”.
“Заради уникнення поширення фейків і міфів, я хочу заявити про свою позицію і пролити світло на ситуацію, що склалася. Людина, яка напала на мене в ресторані “Мокко”, поводилася неадекватно і викрикувала нецензурні слова. Я встав і підійшов до нього, нахилився з метою попросити поводитися пристойно, і він зробив удар. Цій поведінці та вчинку раніше передували погрози в мережі, як в особистому листуванні, так і публічно! Це системні дії проти мене, як опозиційного політика, які почалися ще пів року тому”, – повідомив він на своїй сторінці в Facebook.
Нардеп додав, що за результатом інциденту була викликана поліція та складено протокол, зняті побої.
В поліції зазначили, що на місце події виїжджав екіпаж патрульних та слідчо-оперативна група Печерського управління поліції.
За попередньою інформацією, у ресторані між заявником та його знайомим стався словесний конфлікт, у результаті якого виникла короткотривала бійка. Наразі правоохоронці проводять заходи для встановлення місцеперебування іншого учасника інциденту, котрий із місця події поїхав автомобілем.
Подія належним чином зареєстрована в журналі Єдиного обліку заяв та повідомлень Печерського управління поліції. Після проведення першочергової перевірки буде надана правова кваліфікація події.
- Під час засідання Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики сталася бійка між членом ОТЗЖ Іллею Ківою і нардепом від “Слуги народу” Андрієм Мотовіловцем.