Таку заяву він опублікував на сторінці в Facebook.
На переконання Іллі Киви, 15-20 вересня в Києві розпочнуть протести, які за кілька місяців охоплять всю країну, робота державних органів влади буде паралізована. Незабаром після цього, пише Кива, Зеленський складе повноваження.
“15 листопада Зеленський складе з себе повноваження, розпустить парламент і оголосить дострокові парламентські й президентські вибори. Ми на порозі глобальних змін як всередині країни, так і зовнішньої стратегії розвитку держави. Гряде час відродження України”, — написав нардеп.
Кива не зазначив джерело цієї інформації. Повідомлення аналогічного змісту з прогнозами щодо певних подій, що начебто матимуть відбуватися восени, депутат публікував напередодні. Зокрема, коментуючи відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
Масові протести, на переконання Киви, будуть пов’язані з реалізацією Мінських домовленостей.
- 15 липня Арсена Авакова відправили у відставку на підставі поданої ним заяви про звільнення.
- Зеленський запропонував Дениса Монастирського, голову комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності, як нового міністра внутрішніх справ. І він погодився.
- Денис Монастирський, який може незабаром очолити МВС, підписав Іллі Киві довідку про практичне застосування його наукової дисертації.