Нардеп Кучеренко обурився цінами в їдальні Верховної Ради і вимагає розслідування

Народний депутат Олександр Кучеренко обурився цінами в кафе у Верховній Раді. За обід, що складається з п'яти позицій, він заплатив майже 540 гривень.

Про це нардеп повідомив у Facebook.

У переліку йдеться, що він придбав склянку компоту, квашену капусту, овочі-гриль, спаржу і філе сьомги. Найдорожчими стали риба (208 гривень), овочі-гриль (140 гривень) і два шматочки спаржі (128 гривень). За комплекс обіду Олександр Кучеренко заплатив 538 гривень, що назвав “непоганим” грабуванням і монополією.

“З термосом я ходити точно не буду, а ось розслідування цього непотребу буду вимагати негайно!” — закликав народний депутат.

Також за кілограм сьомги в парламентській їдальні доведеться заплатити 1 740 гривень та 700 гривень за овочі на грилі. Найдорожчою виявилася спаржа — один кілограм коштує 1 980 гривень. Найдешевшою була склянка компоту, яка коштувала 19 гривень, і квашена капуста за 42 гривні.