Народний депутат від "Слуги народу" Юрій Корявченков (актор "95 кварталу") повідомив про використання неякісних будівельних матеріалів підрядниками "Укравтодору", які задіяно у програмі президента України Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це він написав у Facebook.

“Час від часу читаю в ЗМІ, що українські дороги “не стоятимуть” чи “вже сиплються”, тому що підрядники халтурять. Десь асфальт “поплив” на другий рік експлуатації (на трасі Н-08 біля Запоріжжя в бік Комишувахи). Десь цементобетону не доклали (Н-31, в Полтавській області). Чи його поклали так, що треба весь перекладати (Житомирська об’їзна дорога). Чи замість цементу однієї марки поклали іншої… Чи якісні будівельні матеріали замінили на дешеву пародію… Чи взагалі використовують матеріали, які не передбачено ДСТУ та ДБН”, – написав Корявченков.

За його словами, найбільше зловживань “породжує безконтрольне і протизаконне використання в дорожньому будівництві відходів промисловості”.

Корявченков заявив, що в “Укравтодорі” нічого не знають про будівельні матеріали, які використовують для будівництва доріг.

“Тому посадовці, відповідальні за дорожнє будівництво, не володіють даними – з чого їхні дороги взагалі збудовано. А значить, не можу проконтролювати – ні якість, ні кількість, ні вартість. А значить, не можуть і гарантувати експлуатаційні терміни”, – зазначив нардеп.

Корявченков повідомив, що звернувся до міністра інфраструктури Олександра Кубракова з проханням поінформувати про вжиті міністерством та “Укравтодором” заходи щодо підвищення якості будівельних робіт на автодорогах з використанням відходів промисловості.

У вересні повідомляли, що народний депутат від партії “Слуга народу” Микола Тищенко обговорив з міністром інфраструктури Олександром Кубраковим плани щодо “Великого будівництва” доріг у Закарпатській області.