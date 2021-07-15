Нардеп з фракції "Опозиційна платформа — За життя" Ілля Кива заявив, що в листопаді президент України Володимир Зеленський складе повноваження.

Таку заяву він опублікував на сторінці в Facebook.

На переконання Іллі Киви, 15-20 вересня в Києві розпочнуть протести, які за кілька місяців охоплять всю країну, робота державних органів влади буде паралізована. Незабаром після цього, пише Кива, Зеленський складе повноваження.

“15 листопада Зеленський складе з себе повноваження, розпустить парламент і оголосить дострокові парламентські й президентські вибори. Ми на порозі глобальних змін як всередині країни, так і зовнішньої стратегії розвитку держави. Гряде час відродження України”, — написав нардеп.

Кива не зазначив джерело цієї інформації. Повідомлення аналогічного змісту з прогнозами щодо певних подій, що начебто матимуть відбуватися восени, депутат публікував напередодні. Зокрема, коментуючи відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Масові протести, на переконання Киви, будуть пов’язані з реалізацією Мінських домовленостей.