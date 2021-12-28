Нардеп Кива закликав Росію забрати територію України, яка належить їй: відео

ЗеПорушення

54

Всього порушень

32

Днів без порушень

29 грудня

28 грудня

22:44 МВС та Американська торговельна палата підписали меморандум про співпрацю
22:15 Чому Росія не наважиться напасти на Україну: немає необхідного мінімуму умов для здійснення агресії
21:45 ТОП-10: Як уникнути переїдання під час свят
20:11 До Європи прямує 20 танкерів із американським газом – Bloomberg
19:58 У Німеччині протести антивакцинаторів переросли у протистояння з поліцією
18:21 «Не виключаємо жодного варіанта» – голова Кабінету президента Польщі про ситуацію в Україні
18:14 СБУ викрила масштабне розкрадання компонентів для військової бронетехніки
18:14 Німеччина розпочинає реінжиніринг економіки – Шольц
17:18 Остаточні вимоги Путіна мають відхилити – міністр оборони Литви
17:06 Ед Ширан хоче посадити якомога більше дерев, аби «компенсувати вуглецевий слід» після своїх гастролей
16:53 NASA опублікувало світлину Сапмі з космосу, історичного регіону оленярів
16:38 Найкращі легкоатлети і тренери 2021 року-ФЛАУ
16:31 Прикордонники України отримають майже 25 млн доларів допомоги від США
16:12 Муміфіковане тіло єгипетського фараона «розгорнули» з допомогою цифрових технологій
15:46 В Ізраїлі зафіксували спалах пташиного грипу: дві тисячі птахів загинуло, 10 тисяч інфіковано
15:15 “Не дивіться вгору”: Одну зі сцен з Ді Капріо знімали 15 разів
14:55 У Каліфорнії впав літак: на борту ніхто не вижив
14:36 У Росії ліквідували міжнародне товариство «Меморіал»
Ексклюзив
14:23 «Антонов» презентував перший військово-транспортний літак Ан-178-100Р
13:36 «Різдвяна комета» Леонарда пролетіла близько до Землі
13:23 У 2021 році реалізувати свої плани змогли 33% українців – опитування
13:16 Японія планує до кінця десятиліття висадити на Місяць своїх громадян
12:24 США і Китай сперечаються стосовно поняття «дипломататичного бойкоту»
12:17 Росія наростила угруповання російських військ на окупованому Донбасі у грудні – розвідка Міноборони  
11:39 Телескоп NASA сфотографував галактичну туманність у сузір’ї Золота Риба

Нардеп Кива закликав Росію забрати територію України, яка належить їй: відео

На думку народного депутата України Іллі Киви, Україна має стати частиною єдиної союзної держави з Росією. Російська Федерація через вісім років прийшла забрати її.

Середа, 29 грудня 2021, 00:05

Таку заяву зробив народний депутат  України від фракції “Опозиційна платформа – За життя” Ілля Кива в етері російського політичного ток-шоу.

“Сьогодні, через 10 років, Росія почала диктувати умови та заявляти про свої права. Про права на ту територію, яка, як я вважаю, має перебувати в одному союзі, – нашому слов’янському союзі. Це чудова політична гра, яка заслуговує на повагу. Вісім років тому ви віддали Україну, але забрали Крим, а за вісім років ви прийшли за всім”, – заявив І.Кива.

Нардеп зазначив, що усі слов’янські народи мають об’єднатися та протистояти Заходу.

Читайте також:

Як Кива російським пропагандистам на «фашистський режим Зеленського» скаржився

Навіть попри марні спроби пропагандистських ведучих зупинити його, Кива продовжив свою “промову”.

“Сьогодні Україна справді колонізована. І сьогодні дії України це лише дії колонізаторів, які використовують її як затравку, як витратний матеріал, як ресурс. І сьогодні Росія може відіграти ключову роль у майбутньому України”, – резюмував він.

 

Теги: агресія Росії, Ілля Кива, ОПЗЖ, пропагандист, Російські ЗМІ, Росія

Букви в Google News

Підписатись

Читати #Букви у Telegram і у Facebook