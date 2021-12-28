Нардеп Кива закликав Росію забрати територію України, яка належить їй: відео

На думку народного депутата України Іллі Киви, Україна має стати частиною єдиної союзної держави з Росією. Російська Федерація через вісім років прийшла забрати її.

Таку заяву зробив народний депутат України від фракції “Опозиційна платформа – За життя” Ілля Кива в етері російського політичного ток-шоу.

“Сьогодні, через 10 років, Росія почала диктувати умови та заявляти про свої права. Про права на ту територію, яка, як я вважаю, має перебувати в одному союзі, – нашому слов’янському союзі. Це чудова політична гра, яка заслуговує на повагу. Вісім років тому ви віддали Україну, але забрали Крим, а за вісім років ви прийшли за всім”, – заявив І.Кива.

Нардеп зазначив, що усі слов’янські народи мають об’єднатися та протистояти Заходу.

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Навіть попри марні спроби пропагандистських ведучих зупинити його, Кива продовжив свою “промову”.

“Сьогодні Україна справді колонізована. І сьогодні дії України це лише дії колонізаторів, які використовують її як затравку, як витратний матеріал, як ресурс. І сьогодні Росія може відіграти ключову роль у майбутньому України”, – резюмував він.