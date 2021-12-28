Нардеп Кива закликав Росію забрати територію України, яка належить їй: відео

Таку заяву зробив народний депутат України від фракції “Опозиційна платформа – За життя” Ілля Кива в етері російського політичного ток-шоу.
“Сьогодні, через 10 років, Росія почала диктувати умови та заявляти про свої права. Про права на ту територію, яка, як я вважаю, має перебувати в одному союзі, – нашому слов’янському союзі. Це чудова політична гра, яка заслуговує на повагу. Вісім років тому ви віддали Україну, але забрали Крим, а за вісім років ви прийшли за всім”, – заявив І.Кива.
Нардеп зазначив, що усі слов’янські народи мають об’єднатися та протистояти Заходу.
Як Кива російським пропагандистам на «фашистський режим Зеленського» скаржився
Навіть попри марні спроби пропагандистських ведучих зупинити його, Кива продовжив свою “промову”.
“Сьогодні Україна справді колонізована. І сьогодні дії України це лише дії колонізаторів, які використовують її як затравку, як витратний матеріал, як ресурс. І сьогодні Росія може відіграти ключову роль у майбутньому України”, – резюмував він.
- Нагадаємо, проти народного депутата від “ОПЗЖ” Іллі Киви відкрито кримінальне провадження за статтею “державна зрада” за те, що він записав відеопривітання з днем народження президенту Росії Володимиру Путіну.
- Раніше Ілля Кива привітав Київ з річницею визволення від німецько-фашистських загарбників і розстріляв портрет Степана Бандери та Романа Шухевича.
- У листопаді міністр внутрішніх справ Денис Монастирський позбавив Іллю Киву права на нагородну зброю, отриману у 2015 році.