Народний депутат Гео Лерос заявив, що нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко обговорював підготовку нападу на нього в розмовах з ексдепутатом Київради Денисом Комарницьким.

Відповідну заяву Лерос зробив, виступаючи з трибуни Верховної Ради, інформує кореспондент #Букв.

За словами Лероса, відповідні записи розмов йому передав “чесний офіцер СБУ”.

“Днями чесний офіцер Служби безпеки України передав мені майже 6 годин записів розмов пана Комарницького, “смотрящого” за Києвом, де також є розмови з паном Миколою Тищенком. У цих розмовах вони відверто розповідають про те, як Зеленський їх “кришує”, про те, як кум Єрмака допомагає йому. А також вони обговорюють, як вчинити напад на мене і ще одного народного депутата”, – зазначив Лерос.

Нардеп закликав правоохоронців сприймати його виступ як офіційну заяву про злочин.

“Я прошу Національну поліцію України сприймати мій виступ як офіційну заяву про злочин пана Комарницького, пана Тищенка і його кума Андрія Єрмака”, – заявив Лерос.

Він уточнив, що з 1 жовтня почне публікувати записи, які йому передали в СБУ.

“Я хочу, щоб українці знали, хто зливає національні інтереси України”, – наголосив Лерос.

Після цього виступив нардеп від “СН” Олександр Качура, який порадив Леросу звертатися безпосередньо до правоохоронців і “не працювати на політичних опонентів”. Качура також висловив думку, що Зеленський і Єрмак, помилилися, коли включили Лероса в партійний список.