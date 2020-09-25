Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.
Магомедов зазначив, що наявність COVID-19 підтвердив ПЛР-тест.
За його словами, він відчуває себе “нічого” і у нього невелика температура.
“Вчора відчув температуру і легке запаморочення. Вирішив перестрахуватися і здав тест на COVID-19. Результат позитивний. В цілому самопочуття нічого, невелика температура. Запах кави відчуваю”, – повідомив нардеп.
Він також додав, що зараз обдзвонює тих, з ким контактував останнім часом.
- Раніше повідомлялося, що почесний патріарх Православної церкви України Філарет одужав від коронавірусу COVID-19.
- Лідер партії “Батьківщина” Юлія Тимошенко також захворіла на COVID-19, і її стан був тяжким. 11 вересня стало відомо, що Тимошенко перемогла коронавірус.