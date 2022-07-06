Відповідний допис Новинський розмістив у себе на сторінці.
Причиною цього кроку Вадим Новинський назвав те, що місто Маріуполь зруйноване війною, багато його мешканців мусили покинути свої домівки та потребують допомоги. Тож нардеп переконаний, що у гуманітарній сфері для маріупольців і загалом для українців він здатен зробити зараз більше, аніж у політичній.
“У нових драматичних обставин, що виникли після окупації Маріуполя, вважаю, що буду більш ефективним не в політиці, а в гуманітарній, громадській та виробничо-економічній діяльності. Зараз відверто не до політики – час та обставини диктують інші пріоритети. Я прийняв рішення скласти повноваження народного депутата України та зосередитись на гуманітарних проєктах, на розвитку національної економіки, служінні Української Православної Церкви та на відновленні зруйнованих храмів”, – заявив Новинський.
Особливу увагу він пообіцяв приділяти проєктам повоєнного економічного відродження України. Зараз нардеп з командою працює над забезпеченням населених пунктів України автомобілями швидкої допомоги, медичними препаратами та харчами. Він впевнений, що виборці до цього рішення поставляться з розумінням.
Вадим Новинський опублікував також фото своєї заяви:
Згідно зі статтею 5 Закону України “Про статус народного депутата України”, для припинення повноваження нардепа, необхідно, щоб за це проголосувала більшість від конституційного складу ВРУ.
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- Раніше восьмий Апеляційний суд міста Львова заборонив Соціалістичну партію України (СПУ). Згідно з рішенням, державі буде передано майно політсили і всіх її організацій.
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