Народний депутат України та бізнесмен Вадим Новинський склав депутатські повноваження. У 2019 році він був самовисуванцем по мажоритарному округу № 57 (Маріуполь). Набрав 42,2%, перегнавши кандидата від партії "Слуга народу" В'ячеслава Салгалова.

Відповідний допис Новинський розмістив у себе на сторінці.

Причиною цього кроку Вадим Новинський назвав те, що місто Маріуполь зруйноване війною, багато його мешканців мусили покинути свої домівки та потребують допомоги. Тож нардеп переконаний, що у гуманітарній сфері для маріупольців і загалом для українців він здатен зробити зараз більше, аніж у політичній.

“У нових драматичних обставин, що виникли після окупації Маріуполя, вважаю, що буду більш ефективним не в політиці, а в гуманітарній, громадській та виробничо-економічній діяльності. Зараз відверто не до політики – час та обставини диктують інші пріоритети. Я прийняв рішення скласти повноваження народного депутата України та зосередитись на гуманітарних проєктах, на розвитку національної економіки, служінні Української Православної Церкви та на відновленні зруйнованих храмів”, – заявив Новинський.

Особливу увагу він пообіцяв приділяти проєктам повоєнного економічного відродження України. Зараз нардеп з командою працює над забезпеченням населених пунктів України автомобілями швидкої допомоги, медичними препаратами та харчами. Він впевнений, що виборці до цього рішення поставляться з розумінням.

Вадим Новинський опублікував також фото своєї заяви:

Згідно зі статтею 5 Закону України “Про статус народного депутата України”, для припинення повноваження нардепа, необхідно, щоб за це проголосувала більшість від конституційного складу ВРУ.