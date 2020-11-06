Відповідну переписку зафіксував фотокореспондент #Букв.
Ніколаєнко пообіцяв своєму співрозмовнику обговорити отримання податкової розстрочки з очільником податкової служби Олексієм Любченко.
- 13 вересня нардеп Гео Лерос зробив чергову гучну заяву – він повідомив, що проти його вже колишнього колеги по фракції Олександра Юрченка проводяться слідчі дії НАБУ за лобіювання інтересів щодо законопроєкту про відходи.
- 17 вересня прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомив нардепу Юрченку про підозру в отриманні неправомірної вигоди з використанням законних повноважень і обов’язків.
- 15 вересня суд обрав запобіжний захід Івану Фіщенку, якого НАБУ підозрює у хабарництві та змові з народним депутатом Юрченком. Його заарештували з можливістю внесення застави.