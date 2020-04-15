Про це сам нардеп повідомив на своїй сторінці в Facebook.
“Відповідно до вимог МОЗ провести перевірку контактів людей, у яких виявлено COVID-19, сьогодні пройшов тестування. Після здачі аналізів тест на коронавірус дав позитивний результат. Мій стан у нормі, я не відчуваю жодних симптомів захворювання, температура 36,8. Комп’ютерна томографія легень не визначила відхилень від норми. До повторного тестування лікарі поки обережні у висновках і прогнозах, але порадили кілька днів провести в стаціонарі під їхнім наглядом. Щоб уникнути різного роду пересудів і спекуляцій я вирішив оголосити про це самостійно”, – написав нардеп.
Тепер Новинський чекає “остаточного підтвердження діагнозу”. При цьому він має намір дотримуватися режиму ізоляції.
“Незалежно від остаточного підтвердження діагнозу маю намір дотримуватися всіх рекомендацій лікарів і режиму ізоляції. Всі, з ким я контактував останнім часом, також пройдуть ретельне тестування”, – зазначив нардеп.
Варто відзначити, що Вадим Новинський, який є прихожанином УПЦ МП, регулярно відвідував Києво-Печерську Лавру, де зараз спостерігається спалах коронавірусу, а також надавав допомогу монастирю.
Раніше ЗМІ повідомляли, що у настоятеля Києво-Печерської Лаври митрополита Павла виявили COVID-19. За даними журналістів, за кілька днів до цього він провів службу, на якій були присутні предстоятель УПЦ МП в Україні Онуфрій (Орест Березовський), митрополит Антоній (Іван Паканич) і народний депутат Вадим Новинський.
- 18 березня стало відомо, що у народного депутата від групи “Довіра” Сергія Шахова виявили коронавірус COVID-19. До цього він повернувся з-за кордону. Інформацію про інфікування нардепа підтвердили в МОЗ України. 31 березня Сергія Шахова виписали з лікарні.
- Нардеп від “Слуги народу” Олександр Качура повідомляв, що у восьми народних депутатів підтверджено діагноз коронавірус.