Про це сам нардеп повідомив на своїй сторінці в Facebook.

“Відповідно до вимог МОЗ провести перевірку контактів людей, у яких виявлено COVID-19, сьогодні пройшов тестування. Після здачі аналізів тест на коронавірус дав позитивний результат. Мій стан у нормі, я не відчуваю жодних симптомів захворювання, температура 36,8. Комп’ютерна томографія легень не визначила відхилень від норми. До повторного тестування лікарі поки обережні у висновках і прогнозах, але порадили кілька днів провести в стаціонарі під їхнім наглядом. Щоб уникнути різного роду пересудів і спекуляцій я вирішив оголосити про це самостійно”, – написав нардеп.

Тепер Новинський чекає “остаточного підтвердження діагнозу”. При цьому він має намір дотримуватися режиму ізоляції.

“Незалежно від остаточного підтвердження діагнозу маю намір дотримуватися всіх рекомендацій лікарів і режиму ізоляції. Всі, з ким я контактував останнім часом, також пройдуть ретельне тестування”, – зазначив нардеп.

Варто відзначити, що Вадим Новинський, який є прихожанином УПЦ МП, регулярно відвідував Києво-Печерську Лавру, де зараз спостерігається спалах коронавірусу, а також надавав допомогу монастирю.

Раніше ЗМІ повідомляли, що у настоятеля Києво-Печерської Лаври митрополита Павла виявили COVID-19. За даними журналістів, за кілька днів до цього він провів службу, на якій були присутні предстоятель УПЦ МП в Україні Онуфрій (Орест Березовський), митрополит Антоній (Іван Паканич) і народний депутат Вадим Новинський.